Todo lo que no se vio de la entrevista de Belén Esteban y María Patiño en 'La Revuelta'

El paso de Belén Esteban y María Patiño por La Revuelta fue breve, pero intenso. Además de conquistar al público del teatro Príncipe, las protagonistas de la noche se reencontraron entre bambalinas con una antigua compañera de trabajo, la periodista Adela González, con quien tantas horas compartieron en el plató de Sálvame. Las tres recordaron su pasado y se mostraron muy felices por su presente. Belén y María continúan haciendo la televisión que les gusta en Ni que fuéramos Shhh mientras que Adela presenta el programa Mañaneros, de Televisión Española.

Tras ponerse al día y hacerse una foto juntas, Adela se sentó en una de las butacas del teatro para ser testigo de la divertida entrevista de sus compañeras, a quienes definió como "dos grandes" e "iconos-pop".

Carmen Lomana, infiltrada entre el público

Entre el público también se encontraba Carmen Lomana. La empresaria y colaboradora estaba sentada al lado de Patricia Donoso, conocida por su supuesto romance con José Ortega Cano y su posterior participación en Supervivientes.

Las cámaras captaron a Carmen cuando se levantó a saludar a la cantante Ana Mena, primera entrevistada de la noche. Su imagen se hizo viral y fue muy comentada, pues el pasado mes de abril la empresaria y colaboradora estalló contra Televisión Española por el fichaje de Broncano. "Estoy indignada con cómo el gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a El Hormiguero, así de claro, quitando quince minutos del telediario", dijo en la Cope. "Broncano estaba haciendo una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia. Que le paguen tanto es un disparate, lo pagamos nosotros. Televisión Española es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa", añadió.

Hace tan solo unos días, en la misma cadena radiofónica, Lomana volvió a hablar de La Revuelta y contó que había pedido al presentador ir a su programa. "Quiero ir porque una entrevista mía con él puede ser la pera. Él tiene mucho sentido del humor y si él me dice una... yo le contesto otra. Puede ser muy divertido". Ahora, tras haber acudido al programa como público, se ha posicionado a favor de Broncano y su manera de hacer televisión. "He querido conocer La Revuelta y tener opinión por mi misma. Sociológicamente es un puntazo. Diferente, surrealista y divertido. Otro lenguaje otro estilo. Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a Ana Mena fue una sorpresa fantástica".

La presencia de Loma en el teatro Príncipe tampoco pasó desapercibida para Belén y María. Cuando estaban en el escenario, la de Paracuellos localizó a la empresaria y colaboradora entre el público y le dijo a su amiga al oído: "Mira la Lomana".

Líder de audiencia

El programa de David Broncano en Televisión Española logró anoche su mayor victoria ante El Hormiguero. La Revuelta anotó un 17,7 por ciento de cuota de pantalla y 2.355.000 de espectadores. El programa de Pablo Motos, con el actor Hovik Keuchkerian como invitado, obtuvo un 13.6 por ciento y 1.756.000 de espectadores.