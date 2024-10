La sorprendente confesión del actor Hovik Keuchkerian con la que dejó impactado a Pablo Motos

La carrera del actor Hovik Keuchkerian, uno de los rostros más recordados de la exitosa La casa de papel, sigue sumando papeles, en este caso, uno que le aleja del que le convirtió en ladrón y le dio fama internacional. El intérprete protagoniza la cinta El Hoyo 2, la continuación del argumento distópico que se desarrolló en una primera parte del título y se estrena el próximo 4 de octubre de 2024 en Netflix. El intérprete se ha sentado en El Hormiguero para desvelar los detalles de su personaje, sorprendiendo además con la particular manera que tiene para recordar algunas de las cosas que más le han marcado.

© Getty Images

Una de las cosas más impactantes de su personaje es su cambio físico, pues tuvo que engordar hasta 22 kilos y depilarse las cejas y el pelo, algo que no le resultó sencillo. “Me costaba ducharme, apañarme yo, me dolían las rodillas” comentó. La situación, confiesa, le llevó a admirar a quienes tienen que vivir su día a día con sobrepeso, algo que considera muy complicado. La confesión que más impactó a Pablo Motos fue sin embargo la que hizo Keuchkerian acerca de los tatuajes, pues él utiliza una manera un tanto distinta de dejar constancia en su piel de los momentos que quiere recordar.

“Yo me marco, hay gente que se tatúa, yo me quemo”. Enseñó entonces algunas de las cicatrices que tiene, contando qué significan. “Esta marca me la hice el día que se mató Álex Angulo. Y luego estas dos son las líneas del equilibrio que me explicó mi psicólogo” contó ante el asombro del presentador. Keuchkerian participa en la segunda parte de El Hoyo, cinta que se sitúa en un futuro distópico en el que los prisioneros se hacinan en cárceles con celdas verticales, situación en la que comprueban cómo los de las superiores son alimentados mientras que los que están abajo luchan por sobrevivir. Dependiendo de cuánto coman los de arriba los de abajo tiene o no alimento. En la segunda parte un líder misterioso impone su ley mientras una nueva inquilina se rebela contra este sistema injusto.

© Netflix El gran cambio físico del actor en 'El Hoyo 2'

Una carrera truncada en el boxeo

Al principio el artista no veía claro el argumento. “Luego me llegó el guion para hacer El Hoyo 2 y como era trabajo, decidí verla y no entendí nada, la vi otra vez y seguí sin entenderla” comentó con humor. Repasó el argumento y reconoció que si él tuviera que elegir un plato favorito lo tiene claro: “La mousaka de mi madre, y si alguien se la come treparía todos los niveles que fueran necesarios e iría a por él” aclaró entre risas.

© Prime Video

Keuchkerian es de origen libanés y se mudó a España cuando era solo un niño. Comenzó trabajando en el restaurante familiar de camarero y con 20 años decidió dar el paso y abrir un gimnasio. Practicó baloncesto, kick boxing y boxeo, disciplina en la que alcanzó el título de Campeón de España en la categoría de pesos pesados en dos ocasiones. Decidió retirarse y atravesó momentos complicados hasta que emprendió un nuevo camino como monologuista, lo que le abrió las puertas de la interpretación.

Hispania, la leyenda, El hombre de las mil caras, Reina Roja y Alacrán enamorado, por el que fue nominado al Goya al mejor actor revelación, son algunos de los títulos que ha protagonizado. Ha dado además el salto a Hollywood con Assassin’s Creed. Tiene once reconocimientos de la industria, entre ellos, la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto, en 2023, o el Premio José María Forqué a la Mejor Interpretación Masculina en 2021 por Antidisturbios. Es además muy recordado su personaje de Bogotá en La casa de papel.