Sofía Suescun confiesa entre lágrimas su preocupante estado de salud

Sofía Suescun ha compartido su preocupante estado de salud. La influencer, con más de un millón de seguidores, ha publicado un comunicado en su perfil público en el que se muestra visiblemente afectada por su enorme e inesperada subida de tensión. Entre lágrimas, ha abierto su corazón revelando que “a veces siento la responsabilidad de mostraros sólo las partes positivas de mi vida porque odio dramatizar y crearos por aquí un clima de negatividad”. Sin embargo, y pese a su afán de mantener una apariencia alegre en sus redes, Sofía ha reconocido que también atraviesa momentos complicados: “Pero a su vez me veo con la necesidad de deciros que yo también tengo días y momentos duros, esta mañana ha sido uno de ellos. Esta noche tenía un planazo de Halloween pero ahora mismo sólo me apetece quedarme en casa con los míos y pensar que mañana será otro día y saldrá el sol”, expresaba muy afectada.

© kikojimenez

Su mensaje no tardó en generar preocupación entre sus seguidores, quienes no estaban preparados para ver a la influencer en una situación tan vulnerable. “Esta tensión he tenido durante un buen rato hasta que me ha bajado un poquito y me han dejado irme a casa”, explicó señalando la gravedad del episodio. Ya en casa, envió un mensaje de tranquilidad a sus fans diciendo, “En fin, no quería preocuparos esta mañana, pero ya estoy bien, así que ahora a descansar y recomponerme”.

© Telecinco

La publicación de Sofía no pasó desapercibida para su madre, quien decidió mostrar su apoyo públicamente a pesar de que están distanciadas. Maite Galdeano, quien hace tan solo una semana también fue hospitalizada, compartió una imagen de Sofía y escribió: “Estamos las dos igual de rotas. ¿Merece la pena estar así? Qué necesidad…Te amo, Sofía. Daría la vida por ti”. Este mensaje de la navarra, hizo saltar las alarmas sobre el nivel de estrés que madre e hija están atravesando y dio pie a especulaciones sobre una posible reconciliación. Sofía, tras este episodio, ha vuelto a su hogar junto a su novio, Kiko Jiménez, donde se prepara para recobrar fuerzas y comenzar de nuevo con más optimismo. Mientras tanto, ha aprovechado para agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido en estos duros momentos. "Poco se habla de los seguidores tan monos que tengo. Gracias por vuestro cariño", expresaba la influencer.

© sofia_suescun Sofía junto a su novio Kiko Jiménez

Pese a la insistencia de sus seguidores, Sofía optó por no revelar los motivos exactos detrás de este difícil momento personal. La influencer explicó que “No me apetece hablaros de ello porque por desgracia terceros se aprovechan de ello con el único propósito de hacer daño”. Esta afirmación ha llevado a sus fans a interpretar que las circunstancias recientes de su vida personal, y quizás el distanciamiento con su madre, Maite Galdeano, podrían estar afectando su estabilidad emocional. Y es que, en los últimos meses, madre e hija han protagonizado un enfrentamiento que ha dejado muy afectadas a ambas.