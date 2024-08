Sofia Suescun se refugia en la familia de Kiko Jiménez en medio de la polémica con Maite Galdeano

Sofia Suescun ha querido poner tierra de por medio tras las últimas polémicas familiares. La exsuperviviente se ha apoyado en su chico, Kiko Jiménez, y juntos han viajado a casa familiar del colaborador. Allí, hemos podido ver unas imágenes de Sofía relajada después de todo lo ocurrido con su madre, Maite Galdeano. La influencer ha confesado que su madre le "ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia" y se ha refugiado en Linares (Jaén) para despejarse tras la polémica.

© @sofia_suescun

Tal y como ha reconocido ante sus seguidores, Sofia no se encuentra en un momento personal adecuado, ya que romper lazos con su madre y echarla de casa ha sido una decisión dolorosa que ha tenido que tomar. La pareja ha viajado hasta Andalucía, y su primera parada ha sido Linares, para asistir a las bodas de diamante de los abuelos del colaborador. A pesar de que no ve a su familia con la frecuencia que le gustaría, Kiko está aprovechando al máximo estos días de descanso junto a su círculo cercano, mostrando a una sonriente Sofía en medio de esta situación tan delicada. Jaén no será la única provincia que visitarán en este descanso: la pareja ha puesto rumbo hacia Granada.

Un momento personal muy complicado

"Anoche tuve la entrevista más dura de mi vida pero a su vez supuso una gran liberación para poder abrirme en canal" fueron las primeras palabras de Sofía tras su entrevista en De Viernes, donde explicó como había vivido ella junto a Maite Galdeano durante estos últimos años. Ha agradecido el respeto, la comprensión y el cariño que ha recibido por parte de los colaboradores del programa y sus seguidores, que no han dudado en mandarla mensajes de ánimo.

La ganadora de Supervivientes 2018 explicó que la actitud de su madre no es reciente, sino que se remonta a cuando Sofia era una niña "donde una madre quiere hacer de mí una prolongación suya". Para ella, la actitud de su madre "es fruto de sus celos porque considera que yo soy de su propiedad", añadiendo que "si no salen las cosas como ella quiere, piensa que todos somos malos".

© @sofia_suescun

Sofía quiso también tener unas palabras de agradecimiento a su madre y no dudó en afirmar que Maite "ahora mismo no está bien y necesita ayuda". Una relación que se ha ido deteriorando con el tiempo, puesto que ambas compartían la residencia que la influencer se contruyó en las afueras de Madrid.