Maite Galdeano acusa a su hija, Sofía Suescun, de echarla de casa y culpa a Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Maite Galdeano siempre han presumido de la buenísima relación que tienen como madre e hija. Participaron juntas en el programa de Gran Hermano — reality que la influencer ganó —, se han defendido en los platós de televisión e, incluso, vivían juntas. Hasta ahora, que Maite ha contado a través de su perfil público que su niña y su novio, Kiko Jiménez, la han echado de casa. Una situación, que según cuenta ella, ha sido provocada por el colaborador de televisión. Además, también ha explicado que ha tenido que hacer autostop e irse a vivir a un piso que tiene en la playa.

Por su parte, Sofía Suescun ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido: "Hola chic@s. Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites. Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (Supervivientes) donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis".