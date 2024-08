Kiko Jiménez se derrumba en directo al responder a las duras acusaciones de Maite Galdeano

La relación madre e hija entre Maite Galdeano y Sofía Suescun está pasando por un delicado momento. La madre de la ganadora de Supervivientes desvelaba en sus redes sociales que su hija y su pareja, Kiko Jiménez: "Me han echado de casa". La colaboradora televisiva ha definido a su yerno como "un tío frío, calculador, sin empatía", a lo que el aludido respondía en el programa Fiesta de Telecinco donde se ha estrenado como colaborador: "Yo estoy mal, pero la que más me preocupa es Sofía".

© Telecinco Kiko Jiménez se derrumba en directo

'Maite necesita ayuda'

Kiko ha añadido que: "Maite no está bien, necesita ayuda. Es una relación entre madre e hija, yo ni pincho ni corto. Yo vivo en mi casa no con Sofía, siempre he respetado la relación entre madre e hija y es un tema de ellas dos", el que fuese también concursante de Supervivientes 2023. Y añadía muy seguro y visiblemente afectado que: "Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija y en ese brote dice barbaridades que duelen".

Al preguntarle si en estos días ha hablado con con su pareja, Kiko respondía que sí: "Estoy en contacto con Sofía porque me ha sabido mal dejarla sola porque está muy mal", y añadía que: "Es muy duro, sobre todo para Sofía porque es su madre. Que hable en esos términos de ella y la persona a la que ama, que soy yo, que solo le hago el bien a Sofía y ella a mi, es muy duro y muy triste", ha añadido.

© Kiko Jiménez en el programa en el que colabora Kiko Jiménez en el programa en el que colabora

'Saltó la valla de nuestra casa'

El colaborador de Fiesta ha desmentido la versión de su suegra: "Fue un episodio del día 4 de agosto", aseguraba, "yo no estaba presente ese día, Sofía me llamó con un ataque de ansiedad porque le había dicho a su madre que necesitábamos poner tierra de por medio y ella no lo respetó. En ningún momento Maite llamó a la Guardia Civil, ella hizo algo que nunca debería haber hecho y saltaron las alarmas y automáticamente se dio aviso a la Guardia Civil y a la Policía. Maite saltó la valla de nuestra casa", explicaba Kiko muy afectado. Kiko terminaba explicando que no es la primera vez que viven un episodio similar: "Es un tema extremadamente delicado porque cuando ocurra algo nos echaremos las manos a la cabeza... Es todo totalmente falso y no se le puede dar credibilidad a una persona que está mal".

© Getty Images Maite Galdeano con su hija, Sofía Suescun

La respuesta de Maite Galdeano

Kiko Jiménez ha confesado con lágrimas en los ojos que su suegra: "Está intentando hacernos daño porque ella no está bien y lo ha dicho Sofía, se le está dando voz a Maite a través de las redes sociales y ella necesita ayuda, su hija ha puesto todos los medios posibles para que se deje ayudar pero se niega, y nos está haciendo mucho daño a todos, no solo a su hija, también mi familia está sufriendo por todo esto".

Maite, por su parte respondía que su yerno: "Me está dejando de loca y por ahí no voy a pasar". Además de tacharle de "mentiroso", ha acusado a Kiko de haberle obligado a Sofía a elegir entre Maite y él. Unas acusaciones que Kiko respondía en directo: "jamás le he dicho eso. Hicimos dos casas por lo mismo, para respetar que ella quiere vivir con su madre y yo en mi casa".Cabe destacar que Kiko y Maite convivieron juntos en 'Pesadilla en el paraíso', un reality en el que Kiko Jiménez demostró que siempre ha llevado su relación con la madre de su pareja por el lado del humor, restándole importancia a muchas de las discusiones y rebajando la intensidad de sus reacciones.