Nuevo capítulo en las memorias de Julián Muñoz: nacieron para quedarse en un cajón (de momento)

Desde el fallecimiento de Julián Muñoz, el pasado 24 de septiembre, una de sus últimas voluntades fue la publicación de sus memorias, en las que quería detallar los aspectos jamás contados de su historia y se esperaba que fuesen publicadas tras su fallecimiento.

Tal y como avanzamos hace unos días, y según aseguraron a ¡HOLA!, las memorias del ex alcalde no tenían editorial (puesto que ninguna había dado el paso para publicarlas). Puestos al habla con Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz, nos confirma ahora que la familia ha tomado la decisión de no publicarlas por el momento. Uno de los principales motivos, es que tan solo ha pasado un mes del fallecimiento del ex alcalde, y la familia “necesita pasar su duelo” y las memorias son “algo secundario”.

Por lo tanto, y según nos desliza su nieto, las memorias no van a hacerse públicas, a pesar de lo que se dijo en un primer momento en varios medios de comunicación. Además, las repercusiones legales -pues hay muchas personas de las que se habla en el libro autobiográfico- , son más que evidentes, y la familia “prefiere mantenerlas en privado”. Por lo tanto, se abre un nuevo capítulo: las memorias de Julián Muñoz no van a publicarse, al menos de momento, aunque estén escritas.

© franrdondo Julián Muñoz y su nieto, Fran Redondo