Así es la vida de Daniel Sancho en una de las prisiones más peligrosas de Tailandia a la espera del recurso de apelación

IEn los próximos días, el equipo legal de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Tailandia con la intención de lograr una reducción de la pena de cadena perpetua que pesa sobre él tras ser declarado culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

A pesar de que el juez dejó claro en la sentencia de 47 páginas que el crimen fue premeditado, al considerar que el chef actuó con "intención de matar" a la víctima, el equipo legal en España, liderado por el reconocido penalista Marcos García-Montes, ha afirmado que no se rendirán y además de presentar esta apelación, los abogados no descartan la posibilidad de recurrir también al Tribunal Supremo de Tailandia a través de un recurso de casación, tal y como ha dado a conocer Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho en una entrevista a La Razón en la que también ha contado cómo se encuentra el chef cuando se cumplen casi dos meses de su encarcelamiento en el centro penitenciario de Surat Thani.

Desde la prisión, Daniel Sancho ha transmitido un mensaje de confianza a su padre, en estos momentos tan cruciales y determinantes para él y todos sus seres queridos: "Es muy injusto todo, no lo entiendo, porque yo únicamente me defendí, esa es la realidad. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible", afirmó el joven, mostrando optimismo en el proceso de apelación.

Una recurso de apelación que se debería haber presentado un mes después de la sentencia (el 29 de septiembre) y que de momento se ha retrasado ya que el equipo legal, que habría solicitado una prórroga, continua trabajando él, cuidado con minuciosidad cada detalle del escrito para maximizar las posibilidades de éxito. "Estamos trabajando en el recurso para que esté listo lo antes posible. Hay que cuidar hasta el más mínimo detalle" señalaba la portavoz, quien a su vez quiso desmentir los rumores sobre la aparición de nuevas pruebas que podrían demostrar la defensa propia de su cliente, tachando las noticias recientes como falsas.

En cuanto al estado emocional de Daniel Sancho, Carmen Balfagón ha asegurado a La Razón que, pese a estar en una prisión considerada peligrosa, el chef se siente sereno y confiado. "No hemos notado ningún miedo en él. Salió del módulo de aislamiento y ahora se encuentra en uno general. Pero su vida en prisión es muy dura, eso es inevitable".

A pesar de las adversidades, el equipo legal de Sancho no ha perdido la esperanza de que el recurso prospere y permita demostrar que Daniel actuó en defensa propia, alegando que sufrió acoso por parte de Arrieta. "Confiamos totalmente en lo que asegura Daniel, que él no mató premeditadamente a Edwin Arrieta, que se defendió del acoso de ese hombre. Y eso es lo que queremos demostrar", declaraba la portavoz de la familia.

Una esperanza que tampoco ha perdido Rodolfo Sancho, quien pese a estar muy tocado, ha depositado toda su confianza en los abogados. "Es lógico, ¿no? Cualquier padre estaría así si su hijo se encuentra preso. Es fácil de entender que la situación es muy dura y desagradable" señaló Carmen Balfagón , refiriéndose al estado anímico del actor.