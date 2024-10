El Caso Sancho: el poder de atracción de un 'true crime' en tiempo real

El pasado 29 de agosto el español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el juez del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) tras ser hallado culpable del asesinato premeditado del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. Esta es una historia que todos conocen porque desde que se cometió el crimen, el 2 de agosto de 2023 en el número cinco del hotel Bougain Villa, en la turística isla de Phangan, el interés mediático fue imparable y tanto la investigación policial como el juicio posterior han sido seguidos a tiempo real. ¿Qué ingredientes se han combinado para que este suceso sea el true crime del que todo el mundo habla?

© El Caso Sancho El Caso Sancho

El Episodio Cero de El Caso Sancho, que se estrenó el pasado abril, se convirtió rápidamente en el documental de producción local más visto de la plataforma MAX, que confirmó que esa entrevista, un producto poco habitual para una plataforma de entretenimiento, mutaría en una serie documental con tres nuevos episodios que se emitirían después de la sentencia y que realizarían un análisis exhaustivo de cómo habían sido los hechos basándose en el testimonio de los principales protagonistas.

'La serie plantea un viaje, tanto físico como psicológico, repleto de saltos en el tiempo e incógnitas por resolver'

Daniel Sancho, un chico joven, atractivo, en un país extranjero, hijo de un actor famoso y acusado de unos hechos terribles que podían llevarle a la pena de muerte. De por sí el tema nacía con el máximo interés mediático, pero la principal baza de la plataforma fue contar con el testimonio que todos querían: el de Rodolfo Sancho. Hijo del mítico Sancho Gracia, un actor de éxito siempre hermético con su vida personal. Él mismo se encargó a los pocos minutos de empezar de dejar claro que nunca ha vendido su vida privada y eso también explica la atracción de ese estreno: un hombre en una situación extrema que hace lo que nunca habría hecho, desnudarse como padre y hablar de sus emociones, una testimonio para el que utiliza sus armas como actor y su capacidad para enfrentarse a una cámara y a las preguntas y silencios incómodos.

Otra factor innegable que disparó el interés por el caso es que sucedió en un lugar parecido al paraíso, muy conocido turísticamente y repleto de cámaras, así que los hechos no se contaron, se vieron, porque todos los movimientos que hizo Daniel Sancho antes y después del crimen quedaron grabados. A esto se sumó que desde que la corresponsalía de EFE en Asia confirmó la noticia, reporteros y cámaras de televisión comenzaron a llegar, algo que no pasó desapercibido para la policía tailandesa que aprovechó los focos para hacer una puesta en escena muy de película, lo que generó un choque cultural que arrojaba un nuevo ingrediente a un suceso que, por otro lado, no carecía de intriga, ya que buena parte del suspense reside en los motivos y en la propia naturaleza de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

'¿Se trata de un accidente o de un plan urdido de manera tosca? ¿Existe una pelea o hubo premeditación? ¿Qué ocurrió realmente dentro de la villa número cinco del hotel Bougain Villa en la paradisiaca isla de Koh Phangan?'

El pasado 13 de septiembre se entrenó el primer episodio bajo el título El Crimen y se hizo cuando Daniel Sancho ya había sido condenado a cadena perpetua por la Justicia de Tailandia por el asesinato con premeditaciónde Edwin Arrieta. “La serie plantea un viaje, tanto físico como psicológico, repleto de saltos en el tiempo e incógnitas por resolver”, anuncian desde MAX. Sin olvidar que parte de la clave de venta es la de mostrar la investigación a tiempo real y un final que todavía se está escribiendo.

Rodada en diversas localizaciones de España, Colombia y Tailandia, El Caso Sancho suma al testimonio de Rodolfo Sancho, el de otros “personajes” que ya se han hecho conocidos para el espectador como Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta; Claudia y Viviana, las amigas de Edwin que desde Colombia presionan a Daniel para ir a la comisaría; Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho; Ramón Chipirras y Carmen Balfagón, criminólogos de la defensa; así como el equipo de abogados de la acusación y periodistas especializados en el caso.

El segundo episodio de la producción que ha realizado Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) para la citada plataforma y se tituló Versus y sirvió para lanzar algunas preguntas: ¿Se trató de un accidente o de un plan urdido de manera tosca? ¿Exisió una pelea o hubo premeditación? ¿Qué ocurrió realmente dentro de la villa número cinco del hotel Bougain Villa en la paradisiaca isla de Koh Phangan? Tal y como argumentó Rodolfo Sancho, que tomó las riendas para cuestionar la investigación, el proceso se ha visto viciado por un engaño para que todo parezca lo que no es.

'No voy a parar nunca... No lo acepto, lo asumo y sigo' Rodolfo Sancho

Castigo es el título de la última entrega y arranca cuando comienza el juicio en Tailandia, un proceso judicial que sin ser visto ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, gracias a las decenas de periodistas y cámaras españoles que fueron desplazados a la isla de Koh Samui. ¿Pelea o premeditación? Esa fue la clave en un proceso que, según muestra el documental y la versión de la defensa, estuvo lleno de sombras y se vio salpicado de insinuaciones por parte de los abogados de la familia del fallecido de compra del tribunal. El 29 de agosto se leyó la sentencia: cadena perpetua para Daniel Sancho, condena que había sido reducida de la pena de muerte por la colaboración del acusado con la investigación. “A seguir luchando siempre, a seguir luchando”, dijo Rodolfo Sancho al salir del Tribunal Provincial de Samui después de haber estado sentado junto a su hijo durante la lectura de la sentencia.

© Getty Images Rodolfo Sancho deja el tribunal de Samui (en el sur de Tailandia) tras conocerse la sentencia

© Getty Images Este juicio ha sido el más mediático de los últimos años y se celebró a puerta cerrada

¿Qué pasará ahora? El actor y sus abogados, Marcos García-Montes y Carmen Balfagón, intentarán una reducción de la condena mediante los recursos que ya han anunciado. "No voy a parar nunca... No lo acepto, lo asumo y sigo", afirmó en el último capítulo de la serie. Las cámaras, de momento, se han apagado, pero Rodolfo Sancho sigue en la piel del "personaje" que nunca habría querido representar.