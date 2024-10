Este es el valor de la raqueta de oro que le regalaron a Rafa Nadal en el 'Six Kings Slam'

En el reciente torneo de exhibición Six Kings Slam, celebrado en Arabia Saudí, en el que se dieron cita algunos de los mejores tenistas del mundo, como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Holger Rune o Novak Djokovic, sin duda alguna la gran estrella fue Rafa Nadal quien disputaba el último torneo individual de su carrera antes de poner fin a su carrera en la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

© Getty Images

A pesar de que el tenista español -que no disputaba un partido desde los Juegos Olímpicos de París de este verano- cayó derrotado en dos sets tanto por ‘Carlitos’ Alcaraz como por Djokovic, Rafa no se fue a casa con las manos vacías, sino que además de llevarse una generosa compensación económica por su participación así como todo el cariño y la admiración del público, el promotor del torneo y asesor de la Corte Real de Arabia Saudí, Turki Al Sheikh, le hizo entrega de un regalo especial: una raqueta de oro macizo, construida a escala real, valorada en unos 250.000 euros.

© Getty Images

La raqueta, que pesa alrededor de 3 kilos, no solo simboliza la ilustre carrera de Nadal, sino que también sirve para recordar su condición como uno de los mejores tenistas de la historia. La artesanía y el tamaño de la raqueta aumentan su valor, convirtiéndola en un auténtico objeto de coleccionista.

Nadal, conocido por su tenacidad y resistencia, deja un enorme vacío en el mundo del deporte en general y en el del tenis en particular y ahora todo el mundo se pregunta hacia donde encaminará sus pasos tras su retirada. "Va a ser un gran cambio en mi vida. Necesito tiempo para decidir qué quiero hacer en el futuro , desde pequeño viví como deportista profesional. Ahora me centro en la preparación de la Copa Davis y disfrutar de estos últimos meses como profesional. No quiero ponerme presión, solo necesitaré tiempo para pensarlo", declara el manacorí.

© Getty Images

“Voy a extrañar casi todo. Ha sido un sueño hecho realidad poder jugar durante casi 20 años. Tener la oportunidad de jugar en los mejores lugares del mundo. Es algo que veía en la televisión cuando era niño. Al final, cumplí mi sueño de convertirme en un jugador de tenis profesional y tener éxito” añadía el rey de la tierra batida, quien se encuentra totalmente centrado en su despedida.