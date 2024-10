Rafa Nadal reaparece tras el anuncio de su retirada en un millonario duelo y arropado por su familia

Fue el pasado 10 de octubre cuando Rafa Nadal anunciaba su retirada del tenis profesional. Sabíamos que tarde o temprano tenía que ocurrir, sin embargo, no por ello dolió menos. La leyenda del tenis español decía adiós y con él miles de emociones vividas, cientos de premios (mordidos) y celebrados y muchos "gracias, Rafa" pronunciados a pleno pulmón. Sin embargo, la retirada del manacorí no se produjo en ese mismo instante, pues a Nadal aún le quedaban unos cuantos reveses que dar y algún que otro “vamos, Rafa” que escuchar por eso esta tarde el tenista reaparecía en la multimillonaria exhibición 'The Six Kings Slam' celebrada en Riad que reúne a los mejores tenistas del mundo (Carlos Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev y Rune) antes de decir adiós definitivamente a finales de noviembre a finales de noviembre en la Copa Davis de Málaga. Lo hacía arropado por su mujer, su hijo -ya dormido al final del encuentro- sus padres y su suegra que le animaban a pie de pista.

© Getty Images

© Getty Images

En este penúltimo baile, Rafa, quien aterrizó en Arabia Saudí el pasado lunes, se ha visto las caras con su compatriota Carlitos Alcaraz, quien derrotó al danés Rune con la motivación de medirse en e que es su cuarto y último duelo con Rafa, pues tal y como ha confesado antes de saltar a la pista "él fue una de las razones por la que quise ser tenista profesional". “Veo sus partidos desde que empecé a jugar al tenis. Le admiro mucho, ha sido y sigue siendo mi ídolo. Por supuesto, es una pena que anuncie que se vaya a retirar del tenis. Es una persona verdaderamente importante en mi vida, en mi carrera, fue una de las razones por las que quise ser tenista profesional" confesaba esta semana el murciano. Además de jugar con su ídolo, el premio también es otro gran incentivo pues el que se corone ganador de esta exhibición, no puntuable en el calendario ATP, se llevará a casa 5,5 millones de euros.

© Getty Images

© Getty Images

Finalmente, en esta reedición del famoso 'Nadalcaraz' que tanto hizo vibrar a sus seguidores en los Juegos Olímpicos, el tenista murciano se ha vuelto a imponer. Definitivamente, Rafa le cede el testigo a un "animal", como le ha definido a la hora de hacer balance del partido. También ha tenido unas palabras para su hijo Rafael, su gran talismán, incluso aunque pierda porque su presencia lo hace todo mejor. "Desde que él nació, he perdido más que he ganado. Tenerle a mi lado me ha ayudado a superar los problemas que he tenido los dos últimos años", ha dicho.

© Getty Images

A Nadal se le recordará por sus títulos, nada más y nada menos que 22 Grand Slam, solo superado por Novak Djokovic y por encima de Roger Federer, por su cercanía y madurez pero sobre todo por su espectacular forma de ganar cada uno de esos trofeos que le hicieron único. La tierra batida era terreno conquistado pero la hierba tampoco se le resistía y esta vez nuevamente Rafa ha demostrado esa profesionalidad a la vez que se ha medido para la Davis, donde no quiere fallar y donde como parte del equipo español capitaneado por David Ferrer buscará alzarse con la sexta Ensaladera de su carrera deportiva.