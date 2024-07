Rafa Nadal dice adiós al sueño Olímpico arropado por su familia y da las claves de su futuro

No ha podido ser. El deseo de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz de volver a casa con una medalla olímpica en dobles se ha desvanecido tras ser derrotados este miércoles por los norteamericanos Austin Krajicek y Rajeev Ram por 2-6 y 4-6. En la pista Philippe-Chatrier de Roland Garros, llena de buenos recuerdo para ambos, han contado con el apoyo incondicional de sus familiares, en los que el tenista manacorí se refugiará en las próximas semanas para tomar una importante decisión: seguir adelante o finalizar aquí su brillante carrera deportiva, una de las más importantes de la historia.

"Se ha terminado una etapa para mí. La etapa que me había marcado era hasta los Juegos Olímpicos y hoy se acaba. Necesito volver a casa y, en frío, después de un descanso, analizar las cosas tal y como las veo y las siento, las ganas que tengo y la fuerza interior para tomar una decisión u otra. La tomaré cuando la tenga que tomar porque tengo total libertad y me he esforzado durante toda mi vida para hacerlo cuando lo sienta", ha dicho a los micrófonos de TVE en la zona mixta tras el encuentro.

"Soy una persona tranquila y necesito mis tiempos. Cuando tenga claro mi siguiente paso, lo haré saber, pero ahora lo que necesito es estar con la familia y desconectar. Han sido meses emocionantes porque he vuelto a jugar al tenis, pero también ha habido decepciones. Ahora tengo que gestionar todo y ver lo que realmente siento", ha añadido.

Nadal, que ha causado sensación en los JJOO y sus propios compañeros en la Villa Olímpica no han dejado de pedirle selfies, tiene por delante la decisión más complicada de su carrera. Para tomarla cuenta con el apoyo incondicional de su familia, que siempre ha estado a su lado, celebrando las victorias, asumiendo las derrotas y respetando sus tiempos. En sus padres, Ana María y Sebastián, n su hermana Maribel, en su mujer Mery Perelló y en su hijo Rafael ha tenido a sus talismanes.

A pesar de no haber logrado su objetivo, Rafa Nadal ha tenido un papel destacado en este evento deportivo. Es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y así quedó reflejado en la ceremonia de apertura, en la que formó parte del grupo que se encargó de trasladar la antorcha olímpica hasta el pebetero. En la plaza de Trocadero cogió el relevo de Zinedine Zidane y se montó en una barca en el Sena junto a Serena Williams, Carl Lewis y Nadia Comaneci para entregarla a los siguientes compañeros.

