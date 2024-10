Helen Lindes y Rudy Fernández recrean las fotos de su boda casi 10 años después y con un nuevo bebé en camino

Helen Lindes y Rudy Fernández volvieron el pasado fin de semana al lugar de su boda, La Fortaleza, un castillo del siglo XVII que ocupa la península conocida como Punta Avançada, en Pollença, Mallorca. Mientras recorrían este enclave tan espectacular, les invadió la nostalgia y decidieron posar de nuevo tal y como lo hicieron aquel inolvidable 4 de julio de 2015. "Recreando dos de las fotos de nuestra boda… ¡casi 10 años más tarde! ¿Cuál os gusta más? ¿La primera o la última? No me pude resistir. Gracias, Rudy, por tu paciencia", escribió la que fuera Miss España junto a estos montajes.

© helenlindesgrif

El matrimonio sigue tan enamorado como el primer día y pruebo de ello son estas imágenes en las que aparecen de lo más felices por el nuevo miembro de la familia que está en camino.

© helenlindesgrif

Helen, de 43 años, está embarazada por tercera vez y, si todo va según lo previsto, dará a luz a una niña a principios de 2025. Según contó recientemente, la búsqueda de este bebé ha sido más larga de lo que fue la de sus dos hijos mayores, Alan, que vino al mundo el 22 de diciembre de 2016, y Aura, el 11 de mayo de 2019. "Llevábamos dos años intentándolo. A partir de cierta edad, es mucho más complicado quedarte embarazada. Te topas con la cruda realidad. Tienes que ser mucho más paciente, hacerte más pruebas para ver si todo en tu cuerpo funciona bien...", confesó la modelo.

© helenlindesgrif

Además de volver al escenario de su romántico 'sí, quiero', la modelo fue testigo del cariño y admiración que los ciudadanos baleares sienten por su marido. El domingo por la tarde, Rudy fue homenajeado en el pabellón Tomeu Ferragut del Colegio Sant Josep Obrer, de Palma, un lugar muy especial para él, pues fue allí donde dio sus primeros pasos en un deporte que le ha llevado a lo más alto. "Aquí es donde empezó todo", dijo emocionado. Después se dirigió a su mujer y le dio las gracias por su apoyo incondicional, sobre todo, en los malos momentos.

© helenlindesgrif

La pareja comienza una nueva etapa tras la retirada oficial de Rudy. El mallorquín, de 39 años, tiene claro cuál es su principal objetivo: dedicarse en cuerpo y alma a su familia. "Ahora vienen momentos importantes de poder estar con la familia y estar más con ellos", señaló en conversación con Deportes Cope Baleares. Asimismo, aclaró que, aunque le gustaría seguir vinculado al baloncesto, no entra en sus planes convertirse en entrenador. "Me gustaría estar siempre vinculado al baloncesto y a las islas, seguro que haremos cosas bonitas juntos. Pero fuera, dentro de la pista ya no, como técnico no, nunca me ha llamado porque sería volver a la misma rutina de antes", explicó.