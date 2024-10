La emoción de Helen Lindes, embarazada de su tercer hijo, en el homenaje más especial de Rudy Fernández

Desde que anunció su retirada oficial de las canchas, Rudy Fernández ha recibido numerosos homenajes para alabar su exitosa carrera deportiva. El último ha sido este domingo en el pabellón Tomeu Ferragut del Colegio Sant Josep Obrer de Palma, un lugar muy especial para él, pues fue allí donde dio sus primeros pasos en un deporte que le ha llevado a lo más alto.

© Getty Images

"Aquí es donde empezó todo", dijo emocionado antes de dirigirse a su madre, Maite Farrés, y a su mujer, Helen Lindes, que ocupaban un lugar destacado en la pista. "Cuando hacía entradas a canasta de pequeño en ningún momento pensé que llegaría a ser el jugador que he sido. Siempre me he sentido muy querido en Mallorca y siempre he tratado de poner la bandera de Baleares en lo más alto", añadió.

© GTRES

El deportista, de 39 años, tuvo muy presente a su padre, Rodolfo Fernández, fallecido en 2022, ya que tuvo la oportunidad de jugar con él en este pabellón, y a su hermana Marta, que también ha dejado huella en el baloncesto. "El baloncesto me ha dado mucha felicidad, momentos difíciles pero, sobre todo, cuando mi padre era muy exigente, nos inculcó a mi hermana y a mí que fuese una herramienta para desconectar y tener esa pelota, a la que considero mi mejor amiga, y conseguir esa estabilidad", expresó Rudy.

© GTRES

Después, el exjugador se dirigió a dos de las mujeres más importantes de su vida. A su madre le dijo que era "un luchadora" y a su mujer le dio las gracias por haberle apoyado "en los malos momentos".

© GTRES

El acto comenzó con un vídeo de las jugadas más espectaculares de Rudy, seguido de las apariciones de Marc Gasol y Álex Mumbrú, dos de sus mejores amigos en el mundo del baloncesto. Luego, algunos de los niños y niñas que hoy juegan en las distintas categorías de los equipos de baloncesto del Sant Josep Obrer le hicieron varias preguntas sobre su pasado como jugador.

© GTRES

Tras el homenaje, Rudy desveló cuáles eran sus planes de futuro "Ahora vienen momentos importantes de poder estar con la familia y estar más con ellos", señaló en conversación con Deportes Cope Baleares. "Me gustaría estar siempre vinculado al baloncesto y a las islas, seguro que haremos cosas bonitas juntos. Pero fuera, dentro de la pista ya no, como técnico no, nunca me ha llamado porque sería volver a la misma rutina de antes. Pero sí seguir vinculado al deporte", aclaró.

© GTRES

En unos meses, el exjugador se convertirá en padre por tercera vez de una niña, tal y como reveló en su adiós definitivo como jugador del Real Madrid, y quiere dedicarse en cuerpo y alma a su familia. Según contó Helen, la búsqueda de este bebé ha sido más larga y complicada de lo que esperaban. "Rudy y yo queríamos volver a ser padres y llevábamos dos años intentándolo. A partir de cierta edad, yo tengo más de 40 años, es mucho más complicado quedarte embarazada", confesó la que fuera Miss España.

© GTRES

Helen, de 43 años, se encuentra en la semana 25 de gestación. Si todo va según lo previsto, dará a luz a principios de 2025, convirtiendo en hermanos mayores a Alan, que nació el 22 de diciembre de 2016, y a Aura, que vino al mundo el 11 de mayo de 2019.