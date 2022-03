Marta Fernández cuenta por qué su hija estaba predestinada a llamarse Alba

El 15 de agosto de 2019 la vida de Marta Fernández cambió para siempre. Cuando le quedaban dos semanas para salir de cuentas, la exjugadora de baloncesto perdió a su pequeña Laia, una niña muy deseada que tanto ella como su marido, el entrenador Alberto Miranda, soñaban con tener entre sus brazos. "Empecé a encontrarme mal y un desprendimiento total de la placenta complicó, y mucho, la vida de nuestra bebé y la mía. Cuando llegamos al hospital y me pudieron hacer una cesárea de urgencia ya no pudieron salvar a nuestra pequeña. Fue todo tan rápido y tan duro que no soy capaz de expresarlo con palabras", confesó Marta después de vivir uno de los capítulos más duros de su vida.

Pese al dolor, la hermana de Rudy Fernández demostró una gran entereza y dijo a sus seguidores: "Prometo volver a estar fuerte, pero dadme un tiempo hasta que vuelva a ser la de siempre". Y así fue, ya que el sueño de Marta Fernández finalmente se hizo realidad. Alba, su "bebé arcoíris", llegó al mundo en un día mágico: el 12 de febrero de 2021 (12/02/2021, una fecha capicúa), llenando de alegría a la pareja.

"No significa que la tormenta nunca sucedió. Lo que significa es que algo lleno de luz apareció de nuevo en nuestra vida y así ha sido. Miles de emociones nos inundan estos primeros días. Una felicidad máxima por la llegada de Alba, pero no os voy a engañar que se unió el revivir la ausencia de Laia. Una nostalgia ligada a un sentir único, nunca experimentado antes y que ella, allá donde esté, nos ha dado la fuerza y lo seguirá haciendo siempre, habiéndonos unido más que nunca como familia", escribió Marta después de dar a luz a su pequeña.

Alba se ha convertido en la niña de sus ojos y hace unos días celebraron con mucha ilusión su cumpleaños. "Tu primera vuelta al sol. Felicidades a la personita que ha llenado de luz nuestros días. Solo me queda darte las gracias, mi vida, por existir, por ser como eres, porque todo compensa con cada sonrisa que sale de tu boca. Te hemos deseado tanto y tan fuerte, que tenerte está siendo la mejor experiencia de nuestras vidas... Gracias por elegirnos, Alba", dijo la hermana de Rudy Fernández, que confesó que no podía evitar las lágrimas al escribir este texto. "Son lágrimas de mucha felicidad, de amor, de sentimientos que jamás pensamos que podrían existir y que, gracias a ti, experimentamos día a día. Recuerdo como si fuera ayer el instante en que te conocimos. Tu mirada, tu olor, tu tacto... ¡Nuestro bebé arcoíris! Desde entonces, ha pasado un año, 365 días de un amor tan intenso, tan indescriptible... Solo nos queda darte las gracias, por regalarnos cada momento mágico e irrepetible".

Además de nacer en una fecha mágica, la pequeña Alba siempre tendrá un vínculo muy especial con Laia. Así lo ha contado la orgullosa mamá, asegurando que "cuando estábamos pensando el nombre, Alberto lo propuso y me encantó". Marta dice que su hija "estaba destinada a llamarse así" por un motivo en concreto y es que: "Después de nacer Alba, nos enteramos de que el día que nació era el santo de Laia, y el día que se nos fue Laia, es Santa Alba. No podía llamarse de otra forma".

Al hablar de cómo está viviendo la maternidad, la exjugadora de baloncesto asegura que, sin duda, está siendo "la experiencia de mi vida". "Ser madre no se mide por lo que dejas atrás al tener un bebé, sino por todo lo que ganas al hacerlo. Y tener a Alba sólo ha sumado en nuestra vida. No es un camino de rosas, exige mucho, en lo físico y lo emocional, y por supuesto que requiere ciertos sacrificios, pero, en mi caso, se ven recompensados completamente y soy incapaz de quejarme por ello". Marta siempre había querido ser madre y, por eso, la llegada de su hija ha sido un sueño cumplido. "Sentirla con nosotros está siendo algo indescriptible. ¿Cómo se puede crear ese vínculo tan fuerte y proyectar un amor tan grande por alguien que hace tan poco que conoces? Y lo mejor, poder compartirlo con la persona que más quieres. Alba es muy afortunada porque tiene un padrazo que la quiere con locura. Supongo que cuando deseas algo tanto, y el camino no te lo pone fácil, la llegada a meta es alucinante. Así nos sentimos".

Muchas celebraciones

Además del cumpleaños de Alba, durante estas últimas semanas también han tenido otras celebraciones, como el cumpleaños de Marta y su aniversario de boda. "¡Salamanca, aquí empezó todo! Desde el primer día lo tuvimos claro. Lo importante siempre es hacer equipo. No ha sido fácil pero lo hemos conseguido. Al fin del mundo contigo. Feliz aniversario", escribió el pasado 28 de enero.

El 21 de diciembre, la exjugadora celebró su 40º cumpleaños y fue, según sus palabras, el "más especial" de su vida. "Y llega el día en el que cumples 40 años, y lo haces feliz por poder compartirlo con los que más quieres. El tiempo vuela, pero qué bonito es echar la vista atrás y ver lo que has construido a tu alrededor. No hay nada mejor que sentir que estás donde quieres estar y con quien quieres estar. Siempre he sido mucho de celebrar, pero en estos momentos de mi vida todavía más. Gracias por todas las felicitaciones y por regalarme tanto cariño. A seguir exprimiendo la vida. Dicen que los 40 son los nuevos 30. A por ellos", publicó.

