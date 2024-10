Verónica Hidalgo se rompe al hablar de su largo camino para quedarse embarazada y del momento en el que todo cambió

La etapa que atraviesa Verónica Hidalgo no puede ser más emocionante. La que fue Miss España 2005 disfruta de un "embarazo feliz" y espera con ilusión las últimas semanas del año para dar la bienvenida a su primera hija junto al publicista Juan Andrés González. Asegura que está viviendo un sueño porque desde siempre ha tenido ese instinto muy activo, pero también reconoce que no ha sido fácil llegar hasta el punto en el que se encuentra. Ha sido un largo camino de tres años en los que se ha sometido a diferentes tratamientos de fertilidad que le han hecho querer tirar la toalla. De este proceso duro ha hablado con total naturalidad durante su paso por Y ahora Sonsoles.

© Europa Press

La modelo y presentadora de 42 años ha reconocido que pensó que sería fácil ser madre porque con 19 años se quedó embarazada por un percance, aunque decidió no seguir adelante debido a su edad. Al intentar formar una familia se ha encontrado con una realidad muy diferente, con la que comenzó un peregrinaje por diferentes centros buscando ayuda para tener un bebé. "Es agotador. La primera clínica en la que estuvimos fueron seis intentos fallidos y son muchas hormonas en tu cuerpo, gasto económico, mental, físico...", ha comentado sin poder contener las lágrimas

© Y ahora Sonsoles

Verónica ha explicado que tras esa experiencia quiso tomarse un verano de descanso. Fue entonces cuando llegó de casualidad a su vida la persona que lo cambió todo: "Una amiga me dijo que el papá de una niña del cole era ginecólogo. Me gustó lo que vi y hablé con él y probamos. Le pasé mi historial y me dio seguridad. El doctor lo que hizo fue buscar el foco del problema y ahí me operó de las trompas de Falopio y me quitó un mioma en el útero". A raíz de esta intervención todo cambió y ahora que está embarazada de siete meses, la exconcursante de Supervivientes y ¡Mira quién salta! se plantea repetir esta experiencia pronto.

© veronicahidalgo2005

Una primera cita marcada por un temporal histórico

El apoyo incondicional de su pareja ha sido clave para no rendirse y reconoce que ha sido él quien "siempre me ha animado a buscar más opciones" porque es muy positivo. Tiene la certeza de que va a formar una familia al lado del "mejor padre del mundo". La relación de Verónica y Juan Andrés González comenzó en redes sociales y su primera cita se convirtió en una convivencia. "Me seguía en Instagram y siempre me ponía patitos y me decía de vernos, pero no le daba importancia. Un día acepté comer juntos y fue cuando empezó Filomena. No pude ir a mi casa en cuatro días", ha explicado la modelo. Desde entonces han pasado cerca de cuatro años y ahora se preparan para dar el paso más importante.