Myriam Lapique cuenta cómo se encuentra su hermana Cari, con la que se ha mudado

Ha perdido a dos de las personas más importantes de forma repentina y con solo tres semanas de diferencia, pero aunque el mundo de Cari Lapique se paró en agosto, se esfuerza por recomponerse y volver a la vida. Uno de los pasos que ha dado en esta dirección ha sido regresar al trabajo para tener la mente ocupada. Ha tomado las riendas de un showroom de moda al que han acudido personas de su entorno más íntimo, como su hermana Myriam Lapique, que es uno de sus principales apoyos y ha contado cómo está viviendo la empresaria esta etapa tan complicada.

Cuando Myriam perdió en 2020 a su marido, Alfonso Cortina, su hermana se volcó en ella, convirtiéndose inmediatamente en su "prioridad". Ahora es Cari quien cuenta con su apoyo incondicional. Sin dudarlo, Myriam se ha instalado en la casa familiar de los Goyanes Lapique (está en el mismo edificio donde vivía Caritina) para no dejar ni un momento sola a la empresaria. "Me he mudado a su casa una temporada", ha explicado a las puertas del showroom, donde ha explicado también que toda la familia está "encima" de Cari y que las dos están volcadas en los nietos, los únicos capaces de devolverles la sonrisa.

Cabe recordar que Cari Lapique tiene cinco nietos. Pedrito (13) y MiniCari (10) son los hijos de Caritina y ellos son la absoluta prioridad de toda la familia. De hecho, la empresaria ha sido fotografiada acompañando a la niña al colegio e implicándose en sus actividades cotidianas, intentando que sus vidas sigan desarrollándose con la máxima normalidad pese a todo. Carla, por su parte, la ha convertido en abuela tres veces con Carlos (11), Santi (9) y Beltrán (5). Por su parte, Myriam tiene a Alfonso y Perico, que curiosamente nacieron el mismo día, el 23 de agosto de 2023.

Myriam ha explicado que su hermana está "regular", que el peor momento del día es la noche y que, por ahora, no la ve más animada: "Todavía no, le queda un poco yo creo todavía". Tiene la convicción, eso sí, de que volver a trabajar en pleno duelo es una decisión importante que va a ser de gran ayuda para la empresaria. "Le gusta mucho trabajar y la va a distraer. Le viene bien además. Le viene bien, porque si no... Muy duro", ha dicho, alabando la "impresionante" fortaleza de Cari, que en este regreso ha contado también con el apoyo de Ana Rosa Quintana, Helena Resano, Carla Pereyra y Ana Botella.

Cari ha retomado el trabajo entre palabras de absoluta admiración de parte de su hija Carla, quien sigue al frente de la inmobiliaria que creó su padre. "Orgullosa de lo fuerte que es mi madre, que vuelve al trabajo cumpliendo sus compromisos con vitalidad", ha dicho. La empresaria tiene presente cada día la promesa que le hizo a Caritina, a la que definía como la mejor hermana. "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías", decía en su conmovedora carta de despedida.