El conmovedor homenaje de Carla Goyanes a Caritina: 'La mejor hermana que he podido tener'

Todavía sin creerse el duro mazazo que la vida acaba de darle al arrebatarle en menos de un mes y de forma repentina a dos de las personas que más quiere, Carla Goyanes ha sacado fuerzas para homenajear a Caritina Goyanes, que moría este 26 de agosto a los 46 años a consecuencia de un paro cardiaco, solo 19 días después de perder a su padre en circunstancias similares. La empresaria ha intentado poner palabras a su profundo dolor en un emotivo texto en el que también ha hecho una promesa eterna a "la mejor hermana que he podido tener".



"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños", ha comenzado a decir la menor de los Goyanes Lapique, a la que hemos visto desolada en el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga) y en la misa que se ha celebrado esta misma mañana en Marbella antes de regresar a Madrid, donde está previsto que Caritina sea enterrada.

Carla ha descrito a la creadora del catering Sixsens como "única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida". Ha destacado además lo familiar que era, lo mucho que se preocupaba siempre por sus allegados y la cantidad de personas que la querían: "Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres y, aunque seamos totalmente distintas, eres la mejor hermana que he podido tener. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas".

Pedrito(13) y MiniCari (10), los hijos que tuvo con Antonio Matos, con el que llevaba 16 años de feliz matrimonio, eran la absoluta prioridad de Caritina. Siempre apostó por crear con ellos una realción basada en la confianza y darles su espacio y tiempo. Además, a la niña la definía como su "pegatina" ya que estaban siempre juntas, Creció con unos fuertes valores familiares que supo transmitir a sus niños, para los que estar con sus abuelos, tíos y primos es siempre el mejor plan. Para los niños será muy difícil sobreponerse a esta pérdida y aprender a vivir con la ausencia de la figura materna, pero su tía ha dejado claro que estará incondicionalmente para ellos.

"Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen, como si fueran míos. Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos", ha prometido Carla, que tiene tres hijos con Jorge Benguría. En las últimas horas no deja de recibir muestras de afecto y palabras de aliento de todo su entorno, en el que intentan asimilar la tragedia.