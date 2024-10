Eugenia Osborne cuenta cómo conoció a su novio y por qué él se ha mudado a Estados Unidos

La casualidad quiso que los caminos de Eugenia Osborne y Miguel Barreiro se cruzaran cuando ninguno de los dos lo esperaba. Ella llevaba algo más de un año separada de Juan Melgarejo y estaba centrada "en mi trabajo, mis hijos, en disfrutar de la vida y ser feliz". El amor no entraba en sus planes, pero en 2022 un plan tan cotidiano como ir a un bar hizo que todo cambiara para siempre.

La hija mediana de Bertín Osborne ha contado que coincidió con Miguel por primera vez en un bar y él dio el paso de proponer verse otro día. "Lo conocí en un bar de Madrid. Después de eso me invitó a comer para conocernos mejor y la verdad es que conectamos", ha contado Eugenia en un juego de preguntas con sus seguidores. En ¡HOLA! mostramos en exclusiva las primeras imágenes de la pareja paseando por la capital en agosto de 2022.

© Europa Press

Miguel ha congeniado a la perfección en el entorno de Eugenia, quien contaba orgullosa lo bien que se llevan su pareja y Bertín Osborne: "Bueno, mi padre está encantado. Se llevan fenomenal. Miguel me parece un tío supereducado, muy simpático… Es que es muy buena persona". Es uno más de la familia y así ha quedado demostrado con su presencia en citas tan importantes como la reciente boda de Ana Cristina Portillo, hermana menor de la influencer, con Santiago Camacho.

© Europa Press

© Europa Press

La distancia marca la relación de la pareja, pero no es un obstáculo. Eugenia viaja siempre que tiene oportunidad a Boston, donde Miguel se ha instalado procedente de Viena por motivos profesionales. "Mi novio vive aquí ahora, así que vengo a visitarlo cada vez que puedo. Está desarrollando su proyecto en la universidad MIT ( Massachusetts Institute of Technology)", ha dicho. La psicóloga ha confesado además que le encantaría "algún día poder mudarme una temporada a ese país, pero de momento sigo en Madrid y voy a visitarlo".

Miguel Alexandre Barreiro tiene un postgrado en Derecho, un Doctorado en Sociología por la Universidad de la Sorbona y una educación ejecutiva avanzada en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia. Ha pasado más de una década trabajando para Naciones Unidas en la creación de alianzas, la reducción del riesgo de desastres y el empoderamiento comunitario. Además, es Director de los IE Policy Labs y Profesor Asociado en IE Business School, School of Policy Economics and Global Affairs, y la IE School of Science and Technology.

© Europa Press

La vida de Miguel se desarrolla lejos del foco mediático y apuesta por la discreción, pero definió ante las cámaras a su pareja como una mujer "maravillosa" y se confesó muy enamorado. Así habló de Eugenia por primera y única vez en un acto de la fundación Bertín Osborne, ahora fundación Kike Osborne. Precisamente sobre él se ha pronunciado la influencer, quien adora a su hermano de 17 años: "Es un ser tan dulce, tierno e inocente... Es el ejemplo que tengo de constancia, esfuerzo, trabajo y buena actitud ante la vida".

Eugenia cuenta con el apoyo de Miguel y de todo su entorno tras la pérdida de su abuelo paterno. Enrique Ortiz López-Valdemoro ha muerto a los 96 años, tras una vida plena. "Estuvo muy bien hasta hace un mes, así que ha tenido una vida muy buena y bien", ha asegurado su nieta, que afronta con serenidad estos instantes, ya que es consciente de que "es ley de vida" y está tranquila porque ve bien tanto a Bertín como a sus tías, las hermanas del artista.