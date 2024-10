Primeras palabras de Eugenia Osborne tras la muerte de su abuelo

Son momentos complicados para la familia de Bertín Osborne tras la muerte del padre del artista, Enrique Ortiz López-Valdemoro, a los 96 años. Mantenía un perfil privado, alejado por completo de los medios, pero siempre cerca de sus íntimos, que le han acompañado hasta el final. Eugenia, la mediana de las tres hijas que el cantante tuvo con Sandra Domecq, ha sido la primera persona de su entorno en pronunciarse acerca de esta pérdida. Además, ha dado detalles de cómo fue la vida de su abuelo y ha contado también cómo se encuentra su padre en estos días difíciles.

La psicóloga se ha mostrado muy serena al recordar a su abuelo paterno, al que han despedido en la intimidad. Ha contado que el VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas tuvo una vida plena en la que su salud, aunque con algún susto como el ingreso del año pasado, se debilitó hace apenas unas semanas. "Estuvo muy bien hasta hace un mes, así que ha tenido una vida muy buena y bien", ha dicho Eugenia.

El aristócrata Enrique Ortiz López-Valdemoro tuvo cuatro hijos con María Teresa Osborne y Marenco, nieta del II conde de Osborne: Bertín, María Teresa, Marta y María de la Luz. Sobre su padre y sus tres tías ha dicho Eugenia que están tranquilos, ya que toda la familia afronta esta pérdida siendo conscientes de que "es ley de vida". Muy cercana en las redes sociales, también ha dado las gracias por todos los mensajes de cariño que está recibiendo tras hacerse público el fallecimiento de su abuelo.

Para hacer frente a esta ausencia, Eugenia cuenta con el cariño de sus tres hijos, Juan, Sandra y Tristán, a los que define como sensibles, generosos y sociables. También un apoyo fundamental es su pareja, Miguel Barreiro, con el que lleva saliendo más de dos años. Se conocieron en un bar de Madrid y después la invitó a comer para conocerse más y enseguida conectaron. Él ahora está viviendo en Boston (Estados Unidos), pero la distancia no es un obstáculo y la influencer lo visita siempre que puede. Además, ha reconocido que le encantaría poder mudarse temporalmente.

Además, Eugenia pone especial atención en la salud mental y ha encontrado las herramientas necesarias para hacer frente a todo tipo de situaciones acudiendo a terapia. "Me costó aceptar que necesitaba ayuda, pero un día ya no pude negarlo más y la busqué. Es lo mejor que hice. Sigo yendo cuando lo necesito y lo recomiendo muchísimo. La salud mental creo que está infravalorada y no somos conscientes de lo que puede afectarnos a nuestro día a día, relaciones e incluso físicamente", ha reconocido.