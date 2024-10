Fallece el padre de Bertín Osborne a los 96 años

Bertín Osborne ha recibido un duro golpe. Su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas, ha fallecido a los 96 años en Madrid. La salud del progenitor del cantante y presentador era muy delicada. Hace un año tuvo que ser ingresado de urgencia y Bertín no se separó de su lado.

Enrique Ortiz López-Valdemoro nació en 1928 y heredó los títulos familiares de VIII Conde de Donadío de Casasola y VII Conde de las Navas. Se casó con María Teresa Osborne y Marenco, nieta del II conde de Osborne, con quien tuvo cuatro hijos: Bertín, María Teresa, Marta y María de la Luz. En 1991 se quedó viudo y Bertín siempre contó que la muerte de su madre le afectó profundamente. "Yo sufrí más la muerte de mi madre que la de mi primer hijo", reconoció el cantante en el programa de Jesús Calleja.

Bertín y su padre estaban muy unidos, pero no siempre fue así. "Él era superestricto y yo era muy disperso y un loco peligroso", dijo el cantante en el programa Mi casa es la tuya al recordar su juventud. De hecho, el aristócrata no fue a la boda de su hijo y Sandra Domecq, celebrada el 9 de julio de 1977 en Jerez de la Frontera. "Dice que no le invité, pero a los padres no hace falta invitarles", señaló Bertín sobre dicha ausencia.

Afortunadamente, padre e hijo recuperaron la relación gracias a una carta en la que Bertín le decía al aristócrata: "Estamos perdiendo el tiempo de disfrutarnos". A partir de entonces comenzó una nueva etapa entre ellos y años después, el 10 de junio de 2006, Enrique Ortiz López-Valdemoro asistió al enlace del cantante y Fabiola Martínez. Además, ejerció como testigo.

En una entrevista concedida a Anna Igartiburu en el programa 10 momentos, de Telemadrid, Bertín habló con un inmenso cariño de su padre, quien siempre ha vivido alejado de los focos y del mundo artístico de su hijo. "Yo era un estudiante distraído y mi padre me mandó a varios internados. Con mi padre no me pasaba nada, pero yo era una especie de salvaje y pensó en enviarme a un internado a ver si me arreglaban, pero no me arreglaron para nada", recordó entre risas. Y desveló el rasgo que había heredado de su progenitor: el orden.

