La boda que reunirá a toda la familia Ortega Cano tras las delicadas semanas del torero y Gloria Camila

La familia Ortega Cano está de celebración. Chema Esteban, el hijo de Mari Carmen, hermana del popular torero, y Aniceto, se casa. Chema, que se dedica a la organización de eventos flamencos y tiene un perfil muy discreto, está muy unido a su prima Gloria Camila. La influencer, de 28 años, siempre ha encontrado en su primo un gran apoyo en los momentos más complicados de su vida. De la misma manera, tal y como muestran en el mundo virtual, es habitual que hagan todo tipo de planes juntos como acudir a conciertos, viajes o divertidas cenas por el centro de Madrid.

© chemaesteban7 Chema junto a su madre, Mari Carmen Ortega

Su novia, Lorena Elorriaga, también es muy cercana a la que fuese concursante de Supervivientes. Lorena es graduada en Diseño y Patronaje de Moda y también cuenta con un máster en Marketing Digital. En la actualidad, trabaja como diseñadora en Bakkus, la firma de moda juvenil que Gloria Camila inauguró el pasado mes de febrero, coincidiendo con su cumpleaños.

© lorenaelorriaga Gloria Camila y Lorena, novia de su primo Chema

Aunque su círculo más cercano ya lo sabía, la feliz pareja organizó una fiesta flamenca el 5 de octubre para compartir con todos sus amigos y seres queridos que habían tomado la importante decisión de darse el ‘sí, quiero’. El enlace tendrá lugar el próximo mes de junio en Bilbao.

© chemaesteban7 Gloria Camila con su primo Chema y un grupo de amigos

Las complicadas últimas semanas de José Ortega Cano y Gloria Camila

Esta buena noticia es un motivo para sonreír para José Ortega Cano y Gloria Camila después de unas semanas un tanto delicadas. A principios del mes de octubre, el diestro sufrió una caída en el metro de Madrid por la que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. En todo momento estuvo acompañado por su hija y sus hermanos, y, por fortuna, recibió el alta a las pocas horas. A pesar de que tiene una lesión en el hombro, la rotura del hueso es limpia y no necesitará pasar por quirófano. “La recuperación es lenta, con cabestrillo, revisiones y fisio, poco a poco. Él está bien, gracioso y con alegría”, declaró tan solo dos días después del percance la creadora de contenido.

© gloriacamilaortega

Este accidente ha empañado de cierta manera el 2024, un año muy especial para el torero, puesto que se han cumplido cinco décadas de aquel 12 de octubre en el que tomó la alternativa en Zaragoza. Una fecha muy señalada para la que había vuelto a los ruedos con un programa de corridas por distintos puntos de la geografía nacional.

© gloriacamilaortega

Gloria Camila, por su parte, ha puesto punto final a su historia de amor con David García. Un noviazgo que ha durado cinco años y del que la empresaria se lleva un grato recuerdo. “David y yo hemos tomado caminos diferentes. Siempre estaré agradecida y me quedaré con lo bonito. Pido respeto y que no se busquen culpables porque no los hay”. Un comunicado con el que zanjó rotundamente los rumores de crisis que habían empezado unos días antes cuando en un evento se mostró nerviosa al ser preguntada por su chico por la prensa.