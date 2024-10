Gloria Camila cuenta cómo está Ortega Cano tras romperse el húmero en una aparatosa caída en el metro

La familia de José Ortega Cano vivió un tremendo susto cuando les llamaron para alertarles de que el diestro, de 70 años, había sufrido una fuerte caída en el metro de Madrid y tenía que ser trasladado de urgencia al hospital. El accidente tuvo lugar el pasado 1 de octubre sobre las dos de la tarde. Todo ocurrió porque la sudadera de un joven quedó atrapada en la ranura de las escaleras mecánicas y el mecanismo se detuvo automáticamente y provocó que varias personas cayesen encima del torero. Tras el percance, Ortega sintió un fuerte dolor y era incapaz de levantarse del suelo, lo que hizo que llamasen a los servicios de emergencia que le trasladaron de inmediato al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para conocer el alcance de sus lesiones.

Nada más conocer la noticia, sus hermanos y su hija Gloria Camila acudieron al centro médico para estar junto a él y a última hora de la tarde recibió el alta a la espera de saber si tenía que ser intervenido quirúrgicamente por la rotura del húmero. Varios días después ha sido su hija Gloria Camila quien ha ofrecido la última hora en su estado de salud. Visiblemente más tranquila, la hija de Rocío Jurado ha explicado que el susto afortunadamente ya pasó.

"La recuperación está siendo bastante buena, mejor de lo que parecía. Un dolor además que es increíble porque al final se ha partido el húmero y es un dolor inmenso e intenso. Pero bueno, bien. Ya sabemos que mi padre además es fuerte y puede con todo. Ahí estamos cuidándole", dice Gloria, que siente adoración por su padre y siempre ha estado muy pendiente de él. La hija del diestro admite que le dio "más impresión de como él estaba, a lo que luego ha sido. Porque al final ha sido más leve de lo que parecía. No hay que operar, está el hueso limpio, entonces bueno, pues ahora un poco de recuperación, lenta, con el cabestrillo y poco a poco".

Gloria Camila reconoce que su padre tuvo mala pata porque al detenerse las escaleras mecánicas de golpe, la gente se abalanzó sobre él y él "cayó con el hombro y se hizo daño". "Ahora tendrá revisiones un tiempo y luego además tendrá fisio, así que tiene que ir poco a poco", añade. Pero ha querido recalcar que el torero no ha perdido en ningún momento el ánimo. "Él está bien, está gracioso, con alegría, no está deprimido, no está decaído, así que bien, bien, muchas gracias", concluyó.