Leire Martínez se pronuncia sobre el posible regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh y explica cómo es su relación con ella

Los fans de La Oreja de Van Gogh siguen en shock. Después de casi dos décadas, Leire Martínez (45 años) ha dicho adiós a la popular banda. Una noticia inesperada que para muchos admiradores incondicionales ha dejado la puerta abierta para que regrese Amaia Montero, que se despidió de la agrupación en 2007. Unos rumores sobre los que Leire se ha pronunciado por primera vez. “Si ellos deciden que sea así me parecerá bien. Son sus decisiones y yo no pinto nada”.

De la misma manera, la intérprete de Cometas sobre el cielo ha explicado que no ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con su predecesora, puesto que, a pesar de la admiración que la procesa, no tiene ningún tipo de vínculo personal con ella. “De verdad, yo a Amaia la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación. No, no he hablado con ella”.

Cabe recordar que, aunque siempre las han comparado, tanto Leire como Amaia se han dedicado cariñosas palabras la una a la otra. “Leire lo está haciendo estupendamente bien. Yo la veo muy trabajadora, es una tía muy simpática que le ha echado mucho valor”, comentó en 2018 Amaia durante una entrevista. “Es super carismática y maravillosa. Después decidió dejar el grupo y entre yo, me sorprende que se sigan alimentando esos problemas”, añadió por su parte Leire cuando se le preguntó sobre una posible rivalidad entre ellas.

La artista, que prefiere mostrarse prudente ante tal avalancha mediática, ha asegurado que a pesar de que no se encuentra en una situación cómoda, espera acercar posturas con sus compañeros de grupo (Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde) en un futuro por todos los buenos momentos que ha vivido a su lado. “Las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán. Los quiero mucho. No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con ellos”.

Además, la cantante ha dejado muy claro que su futuro profesional seguirá vinculado al mundo de la música, aunque aún no tiene claro si esta nueva etapa la iniciará como vocalista en otra banda o bien en un proyecto en solitario. A su lado en todo momento ha estado su chico, el saxofonista gallego Miguel Sueiras, cuyo noviazgo se hizo público en 2021.

¿Volverá Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero (48 años) ha negado rotundamente que la marcha de Leire Martínez tenga algo que ver con su posible regreso a La Oreja de Van Gogh. “No tienen absolutamente nada que ver conmigo, nada. Se lo inventan. Es una locura”, relató visiblemente molesta en una intervención telefónica en el programa TardeAR. Así mismo, la cantante ha pedido respeto, ya que estas especulaciones están afectando negativamente a su salud mental, motivo por el que tuvo que tomarse un descanso y alejarse de los escenarios. “No he estado dos años y medio en Las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, ¡no! Sabéis de dónde vengo”.