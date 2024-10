Las palabras de admiración que se han dedicado Amaia Montero y Leire Martínez

Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007. Un desenlace que desató una tormenta mediática y que 17 años después ha vuelto a repetirse con la marcha repentina nuevamente de la vocalista del grupo Leire Martínez. A pesar de que en un primer momento se pudo pensar que Amaia pudo ver en Leire a una rival, nada más lejos de la realidad, tal y como desprenden sus declaraciones. La artista donostiarra siempre ha tenido buenas palabras hacia la cantante de Factor X que llegó al grupo donostiarra a principios de 2008 para grabar el disco A las cinco en el Astoria, y viceversa.

© Getty Images Amaia Montero dejó 'La oreja de Van Gogh' en 2007

Amaia Montero siempre ha mostrado admiración hacia su compañera y en una entrevista concedida a la Cadena 100 señaló que ambas artistas eran las voces del grupo. "Ella también es la voz de La Oreja de Van Gogh. Yo empecé allí, no había nada, éramos los “sin nombre”. Fue algo muy fuerte que nos vino a los 5 y todos esos 11 años te marcan. Leire está ahora en ese papel, lo está haciendo estupendamente bien, yo creo que las dos evidentemente pertenecemos a La Oreja, sería absurdo negarlo”, confesó en 2018.

© GTRES Leire Martínez abandona La Oreja de Van Gogh después de 17 años

La de Irún siempre ha destacado la gran valía de Leire: "Lleva haciendo un papel muy bueno y trabajando muchísimo. Yo la veo muy trabajadora, la conocí y es una tía muy simpática que le ha echado mucho valor. Supongo que no fue fácil para ella dar la cara con todo cuando yo ya no estaba. Le honra”, reveló. Y tal y como añadió en otra de sus entrevistas que recuperó uno de sus fans siempre ha existido buena relación: "Hay un buen rollo y yo creo que a Leire hay que valorarle totalmente todo lo bien que lo ha hecho. Las dos hemos estado ahí. Y me gusta eso, la unión, el buen rollo que tenemos, el cariño con los chicos. Vivimos algo que es absolutamente imborrable porque no es nada común crecer de esa manera y eso te une de una forma única".

Por su parte Leire siempre ha tenido buenas palabras, incluso cuando se llegó a especular con que Amaia Montero regresaría a la música, pero con su banda. "Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta, para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, se defendió la artista en la Televisión Navarra. Pero quiso dejar claro que no existía ninguna tensión ni rivalidad entre ambas. "Ella estuvo, lo hizo superbien. Es una tía super carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más, me sorprende que se siga alimentando esos problemas", sentenció.

© Getty Images La cantante asegura que hablará de su marcha cuando considere y se encuentre bien

Mientras no han dejado de sucederse las especulaciones entorno a un regreso de Amaia Montero a la banda en la que tocó durante once años, lo cierto es que parece ser q la artista regresará pero su idea es hacerlo en solitario. La cantante prepara su nuevo álbum de estudio después de seis años en silencio dedicada a cuidar de sus problemas de salud mental. Una depresión llegó a alejar a Amaia Montero de los escenarios. En el año 2022 uno de sus mensajes desató la alarma entre sus fans. En él aparecía triste y completamente abatida junto a la frase: “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Uno de sus seguidores le preguntó cómo se encontraba y su respuesta fue: "Destruida”. Unos días después, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ingresaba en una clínica de Navarra para recibir tratamiento.

© @amaiamonterooficial Karol G y Amaia Montero en el estadio Santiago Bernabéu

Después de dos años cuidándose, este verano volvíamos a ver a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh encima de un escenario. Amaia reapareció en uno de lo conciertos que la colombiana Karol G ofreció en Madrid. La interprete volvió a actuar y lo hizo cantando uno de sus temas más míticos, Rosas. Su actuación rápidamente se hizo viral y le vino a demostrar que está lista para volver a la música y sus fans llenos de ilusión.