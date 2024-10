Emma Hemmig revive sus días más felices con Bruce Willis con una foto inédita

Si hace unos días Demi Moore y sus hijas hablaban del estado de salud de Bruce Willis, ahora ha sido su esposa Emma Heming quien ha compartido una nostálgica foto de los primeros días de su relación. La modelo, de 46 años y madre de dos de las hijas del actor, publicó una bonita instantánea de sus días más felices junto al protagonista de La jungla de cristal. En ella podemos apreciar un momento íntimo de la pareja en el que aparecen muy sonrientes tras acudir a lo que aparentemente es una cita para dos. Acurrucados en el interior de un coche posan mientras Emma mira embelesada a Bruce, y éste no quita la mirada de la cámara para capturar un momento tan romántico. "Haciendo selfies antes de tener nombre", dice la esposa de Bruce, refiriéndose a las autofotos que siempre hemos podido hacernos a nosotros mismos, aunque antes no recibieran el nombre de selfie.

© emmahemingwillis

Esta publicación con la que ha querido rememorar los comienzos de su relación con el intérprete de Duro de matar ha emocionado a seguidores, entre ellos a la hija del actor Tallulah, de 30 años, que ha expresado su gran alegría al verla: "Me encanta, me encanta".

La imagen ha desatado una oleada de cariño entre sus fans. “Gracias por compartir esta hermosa foto. Un chico con un gran corazón”, "siempre habéis sido una pareja muy hermosa" y "lamento mucho lo que tú y tu familia estáis atravesando; tu enfoque es muy inspirador, lleno de esperanza y aceptación. Eres una madre increíble", han sido algunos de los comentarios que expresan la empatía que sienten hacia ella y su familia en medio de la batalla de Bruce Willis contra la demencia. Han pasado dos años ya desde que el actor anunciara que se retiraba del mundo de la interpretación después de ser diagnosticado primero con afasia, una enfermedad degenerativa que afecta al habla y la capacidad de comunicarse, y luego con demencia frontotemporal.

© demimoore

Emma, que comparte dos hijas, Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10, con el actor, publicó además otra foto antigua, esta vez mostrando a la pareja caminando del brazo, posiblemente dirigiéndose al estreno de una película o un evento especial al son de la canción de Isaac Hayes, The Look of Love.

Esta publicación nos traslada a los comienzos de la relación de Bruce Willis y Emma Heming. Nueve años después de su separación de Demi Moore, madre de sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah, Bruce Willis conoció al gran amor de su vida, la modelo de origen maltés que dejó todo por amor y ahora es la persona que no se separa de su lado y su principal apoyo en esta lucha con la demencia. Emma y Bruce se unieron en matrimonio en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos en 2009, en una ceremonia a la que asistió la ex del actor Demi Moore acompañada de Ashton Kutcher, con quien estuvo casada hasta 2011. Años después vinieron al mundo sus dos hijas, Mabel Ray nació el 1 de abril de 2012 y, dos años después, el 5 de mayo de 2014, Evelyn Penn, que se convertiría en la segunda hija de Emma y la quinta para el actor.

© emmahemingwillis

Formaron una familia muy unida y era tal el amor que se profesaban que renovaron sus votos matrimoniales en 2019 con motivo del décimo aniversario de su boda. Una celebración de la que fueron testigos y partícipes las cinco hijas del actor, así como también Demi Moore. Mabel Ray y Evelyn Penn fueron las encargadas de lanzar pétalos de rosa al comienzo y fin de la ceremonia, y la celebración estuvo amenizada también por las hijas mayores del actor: Rumer cantó para los novios y Scout tocó la guitarra.

© Getty Images

Su historia de amor sigue marcada por aquellos años felices, pero también por los desafíos de la continua batalla de Bruce contra la demencia frontotemporal, que le fue diagnosticada a Willis en 2022. Heming vive el día a día del actor y es la persona que ve cómo poco a poco va perdiendo facultades. A día de hoy tiene dificltades para hablar, expresarse o comprender el lenguaje hablado o escrito. Su mujer suele llevar esta lucha en silencio, pero hizo una excepción con motivo del Día Nacional de la Concienciación sobre el Dolor, celebrado en Estados Unidos. Entonces contaba lo duro que es lidiar con una enfermedad como la de su marido. "Mi dolor puede ser paralizante, pero estoy aprendiendo a vivir con él. Como me dijo Scout Willis, el dolor es la manifestación más pura y profunda del amor. Espero que vosotros también halléis algo de consuelo en eso", expresó sobre el sufrimiento que es convivir con una persona a la que amas y padece esa enfermedad.