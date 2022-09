Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, confiesa lo duro que es lidiar con la afasia que padece el actor

La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, ha roto su silencio para hablar de lo duro que es lidiar con la enfermedad de su marido. El protagonista de La jungla de cristal y Armageddon anunció hace cinco meses que se retiraba del cine por motivos de salud. La familia del actor, incluida su exmujer Demi Moore, envió un comunicado para exponer los motivos que llevaron al intérprete a tomar esta difícil decisión después de cuatro décadas en el mundo de la interpretación. El protagonista de El sexto sentido padece afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado y, por tanto, le impide llevar a cabo su profesión con normalidad.

Emma Heming ha querido expresar cómo se siente y cómo está sobrellevando la enfermedad del actor con motivo del Día Nacional de la Concienciación sobre el Dolor, celebrado en Estados Unidos. A diferencia de los que algunos seguidores piensan, la mujer de Bruce no es una "reina del drama", sino una madre preocupada por su marido y padre de sus hijas, dos con ella -Mabel y Evelyn-, y tres de su anterior matrimonio con Demi Moore -Rumer, Scout y Tallulah-.

La modelo ha tratado de expresar su tristeza y el sufrimiento que es convivir con una persona a la que quieres con este diagnóstico. "Este ha sido el verano del autodescubrimiento: de encontrar nuevas aficiones, salir de mi zona de confort y mantenerme activa", comienza su mensaje acompañado de un vídeo en el que resume todo lo que ella y su familia han hecho en los últimos meses acompañado de la canción 'I Say A Little Prayer' de Aretha Franklin. "Mi dolor puede ser paralizante, pero estoy aprendiendo a vivir con él. Como me dijo mi hijastra [Scout Willis], el dolor es la manifestación más pura y profunda del amor. Espero que vosotros también halléis algo de consuelo en eso", señala la madre de Mabel Ray y Evelyn Penn, junto s los hashtag "vive el momento", "conciencia del duelo" y "día internacional del duelo".

Heming, de 44 años, era consciente de que la salud de su esposo, de 67, podría empeorar antes que la suya por su diferencia de edad. No obstante, según las declaraciones de una fuente cercana al matrimonio en People, este diagnostico "ha sido duro" para ella porque "no es fácil ver el declive de un cónyuge". La modelo británica y el actor estadounidense contrajeron matrimonio en 2009 en el Caribe. Una década después volvieron a renovar sus votos y son padres de dos hijas en común, de diez y ocho años. Al ser pequeñas para comprender del todo la situación y los cambios que conlleva, Emma ​​se ve obligada a "mantener la compostura" delante de sus niñas. Pese a ser un momento muy difícil, ha tratado en todo momento de mantener la calma y ella se encarga personalmente de los cuidados y el bienestar de Willis, pero además tiene a un asistente en su domicilio para asegurarse de que recibe toda la atención que precisa.