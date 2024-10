Todo sobre el nuevo proyecto de Úrsula Corberó y el oscarizado Eddie Redmayne que promete dar mucho que hablar

Desde que La casa de papel catapultara a Úrsula Corberó al estrellato internacional, la actriz ha estado en constante evolución, aprovechando cada oportunidad para consolidar su carrera fuera de nuestras fronteras. Su éxito en la serie de ladrones de Netflix no solo la hizo famosa, sino que también la impulsó a explorar nuevos horizontes, especialmente en el ámbito de las producciones en inglés.

Después de hacer sus primeras incursiones en el mercado anglosajón con series como Snatch o la película Snake Eyes: El origen. la actriz catalana regresaba este año al gigante de streaming con Lift: un robo de primera clase, la cinta de atracos encabezada por Kevin Hart Además, participaba en Mr. and Mrs. Smith, la exitosa apuesta televisiva de Prime Video. La inolvidable Ruth de Física o Química se prepara ahora para dar un gran paso en su carrera tras lograr su primer protagonista en inglés en The Day of the Jackal (Chacal), un thriller que se estrenará en SkyShowtime el próximo 6 de diciembre y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más intrigantes y adictivos del año.

The Day of The Jackal es una adaptación moderna de la famosa novela de Frederick Forsyth, que ya fue llevada al cine en 1973 con Bruce Willis y Richard Gere como protagonistas, convirtiéndose en un clásico del suspense. En esta nueva versión, dirigida por Brian Kirk y escrita por Ronan Bennett, Úrsula comparte protagonismo con el reconocido actor británico Eddie Redmayne, ganador del Oscar por su interpretación en La teoría del todo.

El actor ha cambiado por completo la vida de la protagonista de La Embajada. "Solo puedo decir que trabajar con Eddie Redmayne ha sido increíble", ha confesado Corberó en la revista Fotogramas. La artista ha asegurado también que "me siento mejor actriz, desde que empecé a trabajar con él hasta que he terminado, Siento que soy mejor actriz gracias a él. He aprendido que nunca es demasiada la entrega en un proyecto. Creo que tenemos formas de trabajar muy parecidas y yo siempre me digo: 'Va, Úrsula, take it easy, no te ofusques tanto'. Soy muy autoexigente y he aprendido que si se hace con pasión está bien".

En esta ocasión, el protagonista de Animales fantásticos, de 41 años, cambia la barita por un arma, asumiendo el papel del Chacal, un escurridizo, magistral y solitario asesino a sueldo, que se gana la vida trabajando al mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, se coloca en el punto de mira de una tenaz agente de la inteligencia británica, interpretada por Lashana Lynch, a la que hemos podido ver recientemente en Bob Marley: One Love. Este conflicto da pie a una emocionante persecución por Europa, que no solo pondrá a prueba las habilidades del sicario, sino que también desatará un sinfín de consecuencias, dejando un rastro de destrucción a su paso.

En esta ficción, Úrsula Corberó da vida a Nuria, un personaje crucial en la vida del Chacal. Aunque mantiene un romance con él, la joven vive ajena a la verdadera identidad y actividades de su amante, lo que añade un elemento de tensión a su relación. La complejidad de su personaje promete explorar las emociones y dilemas que surgen cuando el amor se entrelaza con el peligro.

El elenco de este trepidante thriller, grabado entre Budapest y Croacia, se completa con grandes actores como Charles Dance y Richard Dormer, a quienes los espectadores recordarán como Tywin Lannister y Beric Dondarrion, respectivamente, en Juego de tronos. Junto a ellos, participarán otros reconocidos intérpretes como Lia Williams e Isabel Kirby, a las que hemos podido ver en The Crown, Khalid Abdalla (Cometas en el cielo), Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia 3), Eleanor Matsuura (The Walking Dead) o Jonjo O'Neill (Hermanas hasta la muerte), entre otros.

The Day of the the Jackal no solo es una serie de acción y suspense, sino que también se ambienta en un contexto contemporáneo, reflejando las tensiones geopolíticas actuales. Además, la trama está inspirada en un hecho real: el intento de asesinato del entonces presidente francés Charles de Gaulle por parte de un grupo terrorista en los años 60. Forsyth, con su aguda narrativa, convertía esta historia en un thriller lleno de intriga y giros inesperados, lo que la hace perfecta para una adaptación televisiva.

El tráiler, que acaba de ser lanzado, ha generado ya una gran expectación entre los seguidores. Con escenas llenas de acción y una cinematografía impresionante, promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. Con cada detalle que se desvela, van creciendo las expectativas. Atractivos, sin duda, no le faltan: una trama rica en intriga, un elenco estelar, la promesa de un thriller moderno que mantiene la esencia del material original y la combinación del talento entre Corberó y Redmayne son motivos más que suficientes para estar atentos a lo que viene. ¡No podemos esperar a ver cómo se desarrolla esta historia y qué sorpresas nos depara!

Esta serie representa además un hito en la carrera de Úrsula Corberó, de 35 años. Tras su éxito en La casa de papel, donde su personaje, Tokio, se convirtió en un ícono, enamorando incluso a Madonna, la actriz ha demostrado su versatilidad y capacidad para abordar roles diversos. Con Chacal, se espera que su carrera internacional dé el salto definitivo, consolidando su lugar entre las estrellas del cine y la televisión mundial.

Además de en este thriller policíaco, la protagonista de El cuerpo en llamas ha estado trabajando en otros proyectos como la película argentina El jockey, que ha presentado recientemente en los prestigiosos festivales de cine de Venecia y San Sebastián, deslumbrando a su paso con su talento y belleza. Sin embargo, esta serie supone una de sus apuestas más ambiciosas hasta la fecha y su éxito le podría abrir todavía más las puertas de Hollywood.