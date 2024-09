El sugerente posado de Úrsula Corberó en su escapada con Chino Darín a las Azores

Después de su debut en el Festival de Venecia, donde presento su película El Jockey, Úrsula Corberó ha decidido tomarse unos días de descanso antes de dar por finalizado el verano. La actriz y su novio, Chino Darín, han vuelto a hacer las maletas después de un verano muy ajetreado para hacer una escapada a las islas Azores.

La bella actriz, que encandiló a la propia Madonna con su papel de Tokio en La casa de papel, ha compartido algunas de sus mejores instantáneas en este archipiélago portugués. En algunas de las fotos se puede apreciar la compañía de su novio, Chino Darín, tanto por su sombra como su postura de espaldas en ropa interior en el balcón del lugar donde se alojan, así como los bellos paisajes con sus islas, volcanes y su naturaleza intacta.

Pero si hay una foto que ha llamado la atención de todos sus fans ha sido en la que aparece Úrsula Corberó, muy sugerente, tumbada en su cama, con el brazo apoyado en la almohada y con la mirada pensativa. "La chica de la isla", "¿es posible ser tan bella?" o "te amo Tokio", dicen algunos de sus fans en los mensajes que acompañan las fotos.

Úrsula y Chino llevan juntos desde el año 2015. Su romance comenzó como un amor de película cuando se conocieron en el rodaje de la serie La embajada. En un primer momento la distancia entre Barcelona y Buenos Aires, lugar donde vivía el hijo de Ricardo Darín, era un verdadero desafío, pero la pareja se mantuvo firme en su compromiso. El año 2020 trajo consigo un giro significativo cuando la pandemia les permitió pasar el confinamiento juntos en Argentina. Y un tiempo después se mudaron juntos a Barcelona, donde actualmente continúan sumando páginas a su historia de amor.

El pasado mes de agosto Chino Darín felicitaba a su novia por sus 35 años. "Ayer cumplió años esta reina de toda la cancha. Felicitats", escribía el actor argentino en sus redes sociales. Ambos pueden presumir de estar el mejor momento de su vida, tanto personal como profesional. La intérprete catalana disfruta de las mieles del éxito gracias a su papel en La casa de papel, su brillante interpretación de Rosa Peral en El cuerpo en llamas, su nueva película El Jockey y su próxima participación en la serie The Day of the Jackal, junto al actor Eddie Redmayne. Por su parte, Chino Darín ha conseguido labrarse una exitosa carrera profesional tanto en el cine como en la televisión, donde ha protagonizado series como Mano de Hierro, su último proyecto audiovisual de Netflix, su debut como productor con la película Argentina 1985, muy aclamada por la crítica, y su nuevo trabajo de producción, Descansar en paz.