¡Qué momentazo! Úrsula Corberó actúa junto a Madonna en el concierto de la cantante en Barcelona

No importa el tiempo que pase, ella siempre será la reina del pop y estos días Madonna lo ha vuelto a demostrar con un llenazo absoluto en sus dos conciertos en Barcelona, el segundo de ellos con sorpresa incluida. La cantante, que este verano estuvo al borde de la muerte tras sufrir una grave infección bacteriana, decidió subir al escenario a su amiga Úrsula Corberó para realizar junto a ella una performance musical al ritmo de la canción Vogue provocando que el Palau Sant Jordi se viera abajo.

Acompañada por la actriz Miranda Makaroff y su pareja, El Chino Darín, Úrsula mostró la gran química que le une a la reina del pop, así como la gran ilusión que le hacía que la artista hubiera contado con ella para formar parte de uno de los momentos más divertidos de su show, en el que ambas puntuaban, cartel en mano, a diferentes bailarines que trataban de seducirlas.

Pero ¿de dónde viene esta amistad entre la actriz y la cantante? Seguro que recordarás aquella entrevista en The Tonight Show With Jimmy Fallon en la que Úrsula contó una divertida anécdota protagonizada por la reina del pop y como ambas llegaron a conocerse e incluso a hacerse amigas, tanto que, durante esta visita a España, la reina del pop no ha dudado en ponerse en contacto con la actriz para pasar un ratito juntas.

Madonna y Úrsula Corberó se conocieron en un vuelo hace un par de años y desde entonces no han perdido el contacto. "Estaba en Los Ángeles y viajaba a Madrid, pero tenía que hacer escala en Londres. Cuando entré en el avión, fui al baño y al volver a mi sitio me encontré con Madonna", contaba la actriz a Jimmy Fallon en diciembre de 2021. La cantante, fan de La casa de papel había reconocido a Úrsula cuando subió al avión y no dudó en acercarse a ella para mostrarle su admiración. "Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido", le dijo la reina del pop.

Úrsula totalmente noqueada se quedó sin palabras en aquel momento y entonces Madonna le preguntó: "¿Sabes quién soy?". Recuperada el habla, ambas mantuvieron un distendido encuentro e incluso se intercambiaron los teléfonos, algo que le vino muy bien a la actriz, ya que de esta forma la cantante le avisó de que se había olvidado su pasaporte. "¡Pude volver a casa gracias a Madonna!" declaraba Úrsula en aquel momento.

Un año después de aquel encuentro, Úrsula Corberó y Madonna la actriz volvieron a encontrarse, esta vez en la fiesta por la reedición del libro SEX de la cantante celebrada en Miami y en esta ocasión si hubo un documento gráfico que acreditara el encuentro y del que la actriz, no dudó en presumir en las redes diciendo: "Te quiero, Madonna".

Así que, si echamos cuentas, este sería el tercer encuentro entre la cantante y la actriz, y debido a lo bien que se llevan y a la admiración que se procesan, dudados mucho de que no vaya a haber un cuarto, un quinto o un sexto. ¡Larga vida a esta bonita amistad!