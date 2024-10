Rita Ora se rompe al recordar a Liam Payne en pleno concierto

El mundo de la música llora la inesperada muerte de Liam Payne, quien falleció el pasado miércoles a los 31 años al precipitarse desde el tercer piso en un hotel en Buenos Aires. Numerosos artistas, compañeros de profesión de Liam, han mostrado su dolor y tristeza por la pérdida. Entre ellos, Rita Ora. La cantante conocía al exmiembro de One Direction, puesto que en 2018 unieron sus voces en el tema For You. Por eso, no es de extrañar que a Rita le haya afectado mucho su muerte. Durante su último concierto en Japón, la cantante no pudo evitar romperse sobre el escenario al interpretar esta canción. Además, ha rendido un bonito homenaje a Liam, asegurando que For You adquiere ahora, para ella un nuevo significado.