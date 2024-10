La emoción de Joaquín Sánchez al recibir un premio en Sevilla ante el orgullo de su mujer y sus hijas

El exfutbolista Joaquín Sánchez recibió anoche de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el premio 'Embajador de Sevilla' por llevar con orgullo el nombre de la ciudad allá por donde va. "Creo que pocas personas como Joaquín para recibir con un mayor consenso este galardón", pronunció el edil en el Salón de Embajadores de los Reales Alcázares. Aunque Joaquín nació en el Puerto de Santa María, Cádiz, se trasladó muy pronto a Sevilla para emprender su vida como futbolista en el Betis. "Siendo gaditano, Sevilla me acogió con los brazos abiertos. Desde el primer día me sentí muy identificado con la ciudad y con el Betis. Lo más bonito que tengo es la admiración y el cariño de toda la ciudad", dijo emocionado.

© GTRES

Joaquín, de 43 años, acudió a la gala junto a su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas, Daniela, que acaba de cumplir 18 años, y Salma, de 14. Las tres estaban muy contentas por el premio que recibía el exfutbolista, especialmente, Daniel y Salma. "Para mí es un orgullo que ellas sientan que a su padre lo reconocen en muchos sitios. Son dos niñas que saben lo que significa para mí el cariño y la admiración de tantísima gente", dijo Joaquín.

© GTRES

© GTRES

El acto fue presentado por el humorista Manu Sánchez, gran amigo del homenajeado, quien recordó su trayectoria profesional y vital. Esto provocó risas y alguna que otra lágrima, ya que Joaquín lloró cuando mencionó a personas que ya no están a su lado en estos momentos, como su padre, Aurelio Sánchez, fallecido el pasado mes de febrero. "Ha sido un día muy bonito. Me he emocionado porque se te vienen a la cabeza muchos recuerdos. Sabía que las palabras de mi compadre Manu Sánchez me iban a emocionar. Él me conoce muy bien, conoce todos los pasos de mi vida y sabe el significado que tiene para mí ser embajador de Sevilla", declaró el exfutbolista a El desmarque.

© GTRES

Joaquín está viviendo una etapa muy dulce tras su retirada del fútbol. Entre premio y premio, triunfa en televisión como presentador y disfruta al máximo de la bonita familia que ha formado con Susana, con quien se casó hace 19 años en una multitudinaria boda celebrada en El Puerto de Santa María. El matrimonio, que reside desde 2006 en una exclusiva zona de la localidad hispalense de Mairena del Aljarafe, sigue tan enamorado como el primer día y así lo refleja en sus redes sociales. "El gran amor de mi vida. Después de tantos años te quiero te quise y te querré", publicó Susana junto a una foto de su marido. Joaquín, por su parte, aseguró que está enamorado "hasta las trancas" de su mujer.

© GTRES

El Premio Embajador de Sevilla, que entregan la Asociación de empresas turísticas Sevilla City Centre, reconoce a las personas que hacen bandera de su amor por Sevilla. Joaquín Sánchez se ha sumado a una lista de personalidades en la que figuran Arturo Pérez-Reverte (2023); Luis Gordillo (2022); Carlos Herrera (2021); Ainhoa Arteta (2020); Cristina Hoyos (2019) e Iñaki Gabilondo (2018).