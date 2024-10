La lujosa fiesta de 18 cumpleaños de la hija de Joaquín Sánchez y el espectacular regalo que le ha dejado sin palabras

"Hoy es un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para mi hija Daniela, porque se me hace mayor de edad", han sido las palabras de Joaquín Sánchez, micrófono en mano, para dirigirse a todos los asistentes a la gran fiesta del 18 cumpleaños de su hija mayor. El exfutbolista y su mujer, Susana Saborido, han organizado una espectacular puesta de largo que quedará grabada para siempre en la memoria de todos los invitados y sobre todo, en la de su protagonista. "Eres la niña de mis ojos", ha confesado la orgullosa madre que, con humor, ha continuado diciendo: 'Espero que no te cases nunca', provocando la risa de familiares y amigos. Una lujosa celebración en la que no ha faltado ningún detalle: desde la mejestuosa entrada de la cumpleañera vestida de largo y cogida del brazo de su orgulloso padre, a la música en directo, el increíble catering, muchas sorpresas, o los vídeos recordando momentos de la vida de la adolescente. Pero sin duda, el instante más increíble de la noche ha llegado cuando la hija mayor de la televisiva pareja ha recibido un lujoso e inesperado regalo de parte de Joaquín y Susana que le ha dejado sin palabras. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!