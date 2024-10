El apasionado beso de Messi a Antonela al ser premiado como el jugador con más títulos de la historia

Que Leo Messi es una leyenda del fútbol es algo que estaba fuera de toda duda, pero ahora los números, además, le avalan como el futbolista con más títulos de la historia después de que el pasado 15 de julio superase el palmarés de Dani Alves. Esta impresionante trayectoria ha sido reconocida este jueves en Miami con el Marca America Award que ha recogido en el Chase Stadium de Florida arropado por su mujer Antonela Roccuzzo, su gran pilar todos estos años, desde que se conocieron siendo adolescentes. Sabe que le debe buena parte de su éxito y eso es lo que parece expresar con el apasionado beso que le dio tras recibir este galardón en el que, advierte, aún no es el ocaso de su carrera.

"Venir aquí no era una retirada. Era para hacer grande a un club muy nuevo", ha asegurado con la promesa de seguir acumulando títulos, aún cuando ya ha cumplido sus grandes sueños en el fútbol como convertirse en un ídolo en el club de su vida, el F.C. Barcelona y, por supuesto, ganar un Mundial. Aún así sigue con la ilusión intacta y se emociona en reconocimientos como este, al que no han podido asistir sus hijos -probablemente por coincidir en horario escolar- pero sabe que les hubiera encantado aplaudir a su padre. "Nuestros hijos me van a reprochar no estar aquí. Ahora entienden todo. Amo lo que hago", ha dicho en su discurso tras recoger el premio.

Entre tanto, Antonela, con un favorecedor dos piezas sin mangas en gris perla, le aplaudía orgullosa desde el público antes de poder abrazarle y posar junto a él en la foto de familia de rigor. La perenne sonrisa de la influencer irradiaba orgullo, igual que sus palabras poco después. "El jugador con mas títulos de la historia del futbol. ¡Felicitaciones amor! Sos inmeso", ha escrito en un mensaje que ha compartido con sus seguidores.

Antonela Roccuzzo, madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, siempre ha sido el gran apoyo de Messi. A lo largo de su carrera le ha seguido allá donde le han llevado sus botas, pero sin dejar de lado su propia carrera profesional. Siempre discreta, también ha sido una emprendedora nata. En 2014 fundó junto a su prima Andrea Lo Menzo Enfans, una marca en expansión de moda infantil con sede en Argentina. Su éxito fue tal que saltó al comercio online en 2017, mismo año en que unió fuerzas con su amiga Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, que juega con Messi en el Inter de Miami, para crear la firma de calzado Sarkany.

Desde que Messi y su familia se mudaron a Miami hace poco más de un año, el futbolista no deja de cosechar éxitos para el equipo de David Beckham, donde, además, juegan grandes amigos, como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Antonela, por su parte, se ha integrado en el exclusivo grupo que forman Victoria Beckham y las mujeres de los compañeros de Messi, que ya eran grandes amigas cuando jugaban todos ellos en el Barça. Hablamos de Sofía Balbi, Elena Galera y Romarey Ventura. Además, Florida le ha sentado bien a la mujer de Leo que cada vez tiene más protagonismo como embajadora de marcas exclusivas e influencer.