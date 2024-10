Consuelo Berlanga habla por primera vez de la muerte de su marido, el médico Ricardo Pita

Consuelo Berlanga ha hablado por primera vez de la reciente pérdida de su marido, el médico Ricardo Pita, fallecido el pasado mes de junio. "Ricardo ha sido mi gran secreto, una joya que he guardado solo para mí", ha dicho la periodista cordobesa en Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. La pareja convivió durante 39 años y tuvo un hijo, Ricardo. "En 39 años no dejé que traspasara lo que él no quería", ha añadido antes de romperse.

Pese a haber compartido toda una vida, no existe ni una sola fotografía de ellos dos juntos. Una decisión que, según Consuelo, fue clave para que su relación nunca se marchitara. "Él quería mantener su intimidad, que yo tuviera mi parcela y él la suya. Creo que eso es lo que ha hecho que hayamos podido estar 39 años juntos. Ricardo era médico y respeté perfectamente que lo suyo no tenía nada que ver con lo mío", ha contado muy emocionada.

La que fuera chica Hermida ha confesado que está atravesando un momento muy complicado. "Estoy mal", ha reconocido. "Es muy duro porque Ricardo ha sido mi vida, hemos compartido mucho". Sin embargo, sabe que volverá a sonreír y que lo hará por y para su marido. "Ahora me cuesta mucho, pero sé que lo voy a conseguir porque él está conmigo y en cada cosa que hago él está conmigo", ha dicho.

Ricardo Pita falleció el pasado mes de junio y fue Alicia Senovilla quien confirmó la triste noticia en su programa Juntos de Telemadrid. "Quiero mandar un beso enorme y nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Consuelo Berlanga que ha perdido a su marido. No ha querido publicidad alguna y lo ha querido llevar en la más estricta intimidad. Pero sabes que te queremos y desde aquí te queríamos mandar un beso y un abrazo de corazón", dijo la presentadora. El médico fue despedido en la más estricta intimidad en el Tanatorio Norte de Madrid y fue enterrado en el cementero de El Espinar en Segovia, como ese era su deseo.

Consuelo Berlanga, de 68 años, comenzó su andadura profesional en 1987 en el espacio Por la mañana, de Jesús Hermida. A partir de entonces, condujo diferentes programas como Waku Waku, Tan contentos, Noches de coplas o Qué pasó con. También trabajó en la radio y participó en la edición de Supervivientes de 2010. Después, colaboró en Qué tiempo tan feliz, el programa que María Teresa Campos presentó hasta 2017.