Así es Erasmo, el hijo más desconocido de Alicia Senovilla que acaba de cumplir 18 años

Alicia Senovilla no oculta lo orgullosa que está de sus dos hijos: Candela, de 21 años, y Erasmo, que acaba de cumplir 18, ambos fruto de la relación con su exmarido, Erasmo Úbeda, con quien se casó en 1996. Por eso es habitual que la presentadora comparta imágenes junto a ellos con sus más de 66 mil seguidores y se refiera a los dos hermanos como 'sus niños'. Ha sido el menor de los dos, y tal vez el más deconocido de los hijos de la actriz, quien acaba de alcanzar la mayoría de edad. Lo hace sin poder negar haber heredado la belleza de su madre, y es que al igual que su hermana mayor, Erasmo es un tractivo joven con rasgos físicos que recuerdan a los de Alicia. Con motivo de su cumpleaños, la presentadora de Telemadrid le ha dedicado estas bonitas palabras: "Mi primer deseo, cuando te vi, fue verte y hacerte crecer feliz...Y hoy, 18 años después, reconozco que tú me has hecho inmensamente feliz a mí", ha comentado entre otras cosas. ¿Quieres conocer al menor de sus dos hijos? ¡No te pierdas el vídeo!