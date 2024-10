Cómo el caso de Puff Diddy ha traslado el ‘true crime’ a Tik Tok con tramas inverosímiles y teorías sin demostrar

Desde que el pasado 16 de septiembre el rapero y productor norteamericano, Sean Combs (Diddy o Puff Daddy) fue detenido y arrestado en un centro de detención federal de Brooklyn, acusado de tres cargos por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, las teorías en torno al caso comenzaron a circular en TikTok creando tramas inverosímilies y todo tipo de juicios paralelos. La voracidad del consumo actual y la características de un caso sobre el que se pueden rastrear “pistas” por internet han creado el escenario perfecto para que los usuarios de redes sociales se lancen a una investigación que ya campa a sus anchas en la aplicación favorita de los adolescentes para compartir vídeos de corta duración. Las generaciones que no habían nacido cuando el rapero de 54 años se hizo famoso dejando claro que era un bad boy (chico malo), se han “enganchado” a la parte más turbia de su vida y la imaginación no tiene límites.

Igual que sucedió en los casos Weinstein y Epstein, buena parte del interés de este caso reside en saber el nombre de otros posibles famosos involucrados y el abogado que ha presentado la denuncia conjunta de las víctimas, entre las que se encuentra la ex de Puff Daddy, Cassandra Ventura, lo sabe: “Es una lista larga, pero debido a la naturaleza de este caso, nos aseguraremos de estar en lo cierto antes de hacerlo. Los nombres sorprenderán”. Así que, tras esta declaración, los detectives paralelos de la red social más joven empezaron a recuperar imágenes, declaraciones, canciones, videoclips y hechos acontecidos que hasta ahora no tenían ningún tipo de conexión para sacar sus propias conclusiones mucho antes de que comience un juicio que ha sido fijado para mayo del año 2025.

Algunas de las teorías más virales y rocambolescas son las que señalan a P. Diddy como supuesto autor o implicado de las muertes de Michael Jackson (fallecido en junio de 2009) y del rapero Tupac Shakur, quien dominaba el panorama del rap a finales de los años noventa y murió en septiembre de 1996 en un tiroteo. Estas muertes no son las únicas que han vuelto a la actualidad a raíz de este caso, las de Aliyah, Amy Winehouse, Aaron Carter o Left Eye también han están siendo analizadas bajo la teoría de que murieron porque iban a denunciar o porque estorbaban a alguien con mucho poder dentro de la industria de la música. Llegados a este punto las teorías de la conspiración se multiplican a la misma velocidad que llegan nuevas denuncias ante el tribunal de Nueva York contra el magnate musical, que ya suma al menos 120 casos.

La lista de afectados, vinculados o solamente nombrados en este proceso es larga y eso es algo que tienen en común este tipo de casos en los que el cerebro de la trama quiere valerse de la posición, contactos o directamente del chantaje para seguir en la impunidad y así se teje la trama. Aunque, antes de continuar, hay que dejar claro que el hecho de haber asistido a una de sus fiestas no implica el conocer lo que allí presuntamente sucedía. Sin embargo, todas estas especulaciones giran en torno a una frase: “Todo el mundo lo sabía”. Pero, ¿quién lo sabía y qué sabían? Desde luego Calle 13 ya en el 2005 advirtió en una de sus canciones “Si Puff Daddy me ofrece un millón, yo le digo que no”. Pero esto, que hasta ahora entraba dentro de las “tiraeras” o disputas verbales entre raperos, es solo un ejemplo de cómo todas canciones, videoclips y entrevistas de los últimos treinta años están siendo analizadas buscando algún tipo de relación con este caso.

Ese es el ejemplo de una canción que ya se ha convertido en la banda sonora de este caso: “She Knows” (Ella lo sabe) de J. Cole. que se publicó en el año 2013. Algunos teóricos de TikTok señalan que es un juego de palabras para hacer alusión sin nombrar a Beyoncé, usando su apellido de soltera, Knowles. La canción menciona a los desaparecidos Aliyah, Left Eye o Michael Jackson y recuerda que “ella lo sabe”. ¿Qué sabe? Aquí todo depende de quién te lo cuente y, de nuevo, no hay ninguna base judicial por el momento. Así que circulan teorías que apuntan desde un encubrimiento a P. Diddy hasta una lucha de egos por estar en la cúspide de la industria.

Otro palo que vino a sostener la teoría de que el matrimonio formado por Beyoncé y Jay-Z eran supuestamente conocedores de lo que ocurría en las fiestas blanca fueron las declaraciones de la artista Jaguar Wright, que trabajó con P. Diddy y que en una entrevista para el periodista británico Piers Morgan en su programa de YouTube Piers Morgan Uncensored, aseguró con palabras muy contundentes que el matrimonio estaba al corriente. El abogado del matrimonio movió ficha y, a través de una petición legal, el programa del periodista británico tuvo que eliminar esas declaraciones. Como ocurre en estos casos, la censura legal impulsó el interés en torno a las declaraciones de la corista y ha dado pie a una nueva pregunta en TikTok. ¿Por qué actuaron si no tienen nada que esconder?, se preguntan los fanáticos de los juicios paralelos.

Esto no ha hecho más que comenzar y ya se está repitiendo la expectación que generaron otros casos recientes como el de Johnny Depp y Amber Heard, que no es otra cosa que las nuevas generaciones entreteniéndose en torno a un caso mediático que cuenta con el aliciente de estarse desarrollando a tiempo real y de tener unos protagonistas con trabajos artísticos muy públicos. Desde TikTok no solo se está investigando, es evidente que también se está dictando una sentencia paralela y se está retirando el apoyo a los vinculados sin tener una verdad jurídica sobre la naturaleza de su implicación.