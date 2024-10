¿Cómo es la vida entre rejas de Puff Daddy tras ser acusado de tráfico sexual y crimen organizado?

Los días de vino y rosas se han acabado, de momento y parece que por un largo tiempo, para Sean Combs. El artista conocido popularmente como Puff Daddy o P. Diddy vive entre rejas desde que fuera detenido hace justo tres semanas, acusado de tráfico sexual y crimen organizado, entre otros cargos. La pregunta que muchos se hacen ahora es cómo pasa los días la estrella repudiada, y si gracias a su alto poder adquisitivo goza de algún tipo de privilegio tras los barrotes.

El rapero de 54 años permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, después de haberle sido negada la libertad bajo fianza por parte del juez. Tras declararse inocente de todos lo delitos que se le imputan, ahora está a la espera de juicio. Al parecer, su día a día en una cárcel federal de estas características es "sombrío", según ha contado un exrecluso sobre las condiciones que se dan en un sitio privado de libertad como este.

El testimonio en cuestión es de Timothy Smith, a quien los espectadores de realities televisivos en Estados Unidos conocen perfectamente ya que este participó en el programa de citas Married at First Sight (formato adaptado en España por Antena 3 bajo el nombre de Casados a primera vista). Antes de su experiencia en la pequeña pantalla, Smith estuvo preso por la distribución y venta de estupefacientes, algo sobre lo que ha hablado ahora para el Daily Mail.

A pesar de la gran fortuna que posee Puff Daddy, este no goza de "ningún trato especial", asegura el entrevistado. "Su dinero ahí dentro no le reporta ningún beneficio", apostilla de forma tajante, basándose en sus propias experiencias con reclusos de alto estatus. "En un lugar así todo es muy limitado y no te dan prebendas adicionales por ser rico. Te permiten comprar algunas cosas básicas, como un chándal y unas zapatillas de deporte, pero eso es todo", subraya.

Incluso, los guardias "hacen redadas y, si intentas acaparar, te lo quitan todo", añade Smith. De hecho, si no cumples las normas a rajatabla, lo que te espera a buen seguro es una celda de aislamiento. Además, Sean Combs está de momento "en la unidad administrativa, por lo que no tiene contacto con otros" encarcelados, dijo. "La gente cree que allí hay televisores y radios, pero donde él se encuentra no hay nada. Te dan una Biblia y un libro a la semana, sin más".

Sobre la comunicación con el mundo exterior: "Sólo tienes 300 minutos al mes de teléfono", ha explicado. "Entonces, si gastas llamadas durante media hora al día durante diez jornadas seguidas, luego pasarás veinte fechas sin poder hablar con nadie", detalla. De esta forma, si no calculas bien el tiempo que has usado, al final "te quedas hablando solo" dentro de esos muros, señala. "No va a salir de esta tan fácilmente", concluye por último cuando le preguntan por el futuro más inmediato del conocido rapero.

