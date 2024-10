La hermana de Mayra Gómez-Kemp, destrozada por no poder viajar a España para su despedida

La muerte de Mayra Gómez-Kemp a los 76 años ha dejado un inmenso vacío en sus amigos, compañeros de profesión y las miles de personas que han seguido su carrera en la pequeña pantalla. También por supuesto en su familia que tiene que lidiar con el dolor de su pérdida, en el caso de su hermana Georgina, desde la distancia, lo que hace más difícil la despedida. Es precisamente lo que ella ha manifestado en una conversación telefónica con el programa Y ahora Sonsoles, donde ha contado que no podrá viajar desde Miami, donde reside, para estar presente en su despedida para la que aún no hay fecha fijada.

“¿Para qué hablar? Lo siento, lloro a cada rato” dijo sin poder contener el llanto. Explicó cómo se había enterado de lo sucedido, pues fue una de las amistades de Mayra la que le contó qué había pasado. “Me comunicó la noticia una de sus amistades que me llamó corriendo. Aquí era temprano, de madrugada. Yo no lo podía creer”. Contó además muy afectada que tenían planes para pasar las Navidades juntas pues Mayra tenía pensado volar a Miami.

“Lo más triste es que ella iba a venirse en noviembre a pasar las Navidades conmigo, pero no llegó. Me tienen que perdonar porque me paso llorando todo el día” reconocía desconsolada. Ella tiene 78 años, dos más que Mayra, y su estado de salud es delicado por lo que no podrá viajar a España para estar presente en el adiós a la mítica presentadora.

“No voy a poder ir. En estos momentos no puedo ir porque no estoy bien de salud y el médico no quiere que coja un avión tantas horas” dijo. Una situación sin duda complicada pues las dos mantenían un fuerte vínculo a pesar de que vivían en lados opuestos del Atlántico. De hecho Georgina quería tanto a su hermana que trataba de que se mudara con ella. "Mayra quería quedarse en España y yo quería que se quedara en Miami" contó.

Mayra Gómez-Kemp, icónica presentadora del programa Un, dos, tres, falleció el pasado domingo 13 de octubre a los 76 años. A principios de este mes había tenido que ser ingresada en un hospital de Mijas, Málaga, después de sufrir un accidente doméstico en su casa. Una caída tras la que tuvo que pasar unas 20 horas en el suelo hasta que recibió ayuda. Fueron unos momentos muy duros como ella misma relató, pues pasó mucho frío "y no se pudo levantar "hasta que llegaron los bomberos". “Estoy bien, pero muy cansada. Me resbalé, me caí y me pasé más de 20 horas en el suelo" explicó en el programa de Sonsoles Ónega.