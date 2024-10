El mensaje de María José Campanario tras su paso por el quirófano

Son las primeras palabras de María José Campanario (45) confirmando que ha tenido que ser operada en el hospital San Juan Grande de Jerez. No ha dado los detalles de la intervención a la que ha sido sometida, pero sí ha agradecido a todo el personal sanitario el trato recibido y ha explicado cómo se encuentra. "Me gustaría dar las gracias a todos los médicos, enfermeros/as, anestesista, cirujano, personal de limpieza, celadores del hospital San Juan Grande de Jerez, por haberme cuidado tanto y tan bien y ser tan buenos profesionales", reza el texto que ha compartido.

© GTRES

Después de varios días de rumores y preocupación por su estado de salud, ha sido la propia María José Campanario la que ha querido aclarar su estado de salud y si continúa ingresada: "Estoy mejor, gracias a todos los que habéis estado pendientes". Además, la mujer de Jesulín de Ubrique, ha querido nombrar uno a uno a los trabajadores del hospital que han velado por ella y así reconocerles su labor: "Estaré agradecida de por vida por ayudarme a pasar mejor estos días. Sois maravillosos: Paco, Julia, Espe, Lola, Juanma, María, Ana y Natalia".

© GTRES

La enfermedad que padece María José Campanario

Una situación que generaba gran preocupación y mucha incertidumbre por los pocos detalles que han transcendido. Unos minutos antes de emitir este comunicado, la odontóloga compartió un enigmático vídeo del tiempo otoñal que estaba presenciando — en el jardín de su casa en Arcos de la Frontera— y que acompañó con las siguientes palabras: "Bendita lluvia". Algunos medios andaluces como El Diario de Cádiz y El Diario de Sevilla han apuntado que los ingresos de la mujer del diestro, no guardan relación con la fibromialgia con la que convive desde hace años. Una enfermedad cuyos síntomas comenzó a experimentar hace dos décadas, tal y como contó en exclusiva a ¡HOLA!: "Empecé a sentirme muy, muy cansada, a tener un dolor generalizado en los músculos y en las articulaciones, empecé a dormir mal. Es un conjunto de síntomas bastante desagradable. Lo peor es la falta de sueño y el dolor crónico que no desaparece".

© mery_land_

© mery_land_

Según explicó para ¡HOLA! la doctora Yesenia Tordecilla, especialista en Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, la fibromialgia afecta predominantemente a las mujeres y provoca un impacto negativo en su esfera psicológica, social y física. Además se caracteriza por dolor musculo-esquelético acompañado de otros síntomas, como fatiga muscular (cansancio), sueño no reparador y síntomas cognitivos (problemas de comprensión y memoria), entre los más frecuentes. "La fibromialgia puede cursar en brotes, con periodos de mejoría y empeoramiento. Estas crisis suelen asociarse a factores desencadenantes como estrés psicosocial, traumatismo físico y falta de sueño", detallaba.

El susto de salud de Jesulín de Ubrique

Estas últimas semanas no están siendo nada fáciles para el matrimonio. A los problemas de salud de la odontóloga, se suma el gran susto que sufrió Jesulín hace un mes. El torero tuvo que ser ingresado en un hospital de Málaga mientras se encontraba de vacaciones con su familia en El Rincón de la Victoria, en la ciudad andaluza. Tal y como él mismo contó a los reporteros de Telecinco y Antena 3 que se encontraban en la puerta de su casa de Arcos de la Frontera, Jerez, comenzó a sentirse indispuesto sobre las 22:30 horas del 8 de septiembre. Sintió una presión muy grande en el cuello y en el pecho, y a las tres y media de la madrugada decidió acudir al centro médico pensando que sería un desgarro muscular.

© @mery_land_

En un principio, los médicos pensaron que podía haber sufrido un microinfarto. Tras las primeras exploraciones que se le hicieron, se comprobó afortunadamente que el percance no había ido a más. "Los médicos me han dicho que hice lo correcto y que no entienden la fortaleza con la que pude actuar", contaba el torero. Además, Jesulín aseguró que lleva una "vida sana y normal", y que en estos momentos no tiene problemas de estrés: "Soy una persona que se cuida, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero no estoy obeso y no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado, pero ha sido una cosa horrible".

Unas semanas en las que contó con el apoyo incondicional de sus seres queridos y de María José Campanario, que no se separó de su lado en ningún momento. Un gesto de amor y cariño que ahora el torero le ha devuelto a su mujer, acompañándole durante estos días en el hospital desde que ingresó el pasado 8 de octubre.