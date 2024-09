Jesulín de Ubrique, hospitalizado en Málaga tras sufrir un microinfarto

Jesulín de Ubrique ha sido ingresado este domingo en un hospital de Málaga tras sufrir un microinfarto, según informa La Razón. Al parecer, el torero de 50 años se encontraba pasando unos días de descanso con su familia en la localidad del Rincón de la Victoria y, tras sentirse indispuesto, tuvo que acudir de urgencia al centro médico en torno a las siete de la mañana.

Una vez allí, tras las primeras exploraciones que le han hecho, se ha comprobado afortunadamente que el percance no ha ido a más. La propia María José Campanario lo confirmaba así en sus primeras declaraciones tras lo ocurrido: "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación", ha dicho.



"Está mejorando, gracias a Dios. Estamos intentando que descanse y ya está", añadía sobre el estado de salud de Jesús Janeiro. "Ha sido un susto, pero no es nada grave. Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien”, declaraba al citado medio.

Cabe recordar que, en el verano de 2017, el torero vivió una situación complicada mientras toreaba en la plaza de Lanzahíta (Ávila). Entonces, tal y como él mismo reveló a ¡HOLA!, "de repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba. Aún así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie".

Explicaba que aquel día "me sentí como si se me hubiera acabado la batería y me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió", señalaba. Incidente que le obligó a ser llevado en ambulancia hasta el hospital pero que, según dijo, se debió a un golpe de calor y no a una arritmia.

La última aparición pública de Jesulín de Ubrique se produjo esta misma semana, el pasado jueves, junto a María José Campanario en televisión. El matrimonio fue protagonista del programa especial Emparejados, conducido por el exfutbolista y showman Joaquín Sánchez y la esposa de este, Susana Saborido, en Antena 3.

La pareja habló en plató de lo supuso para ellos el nacimiento de su tercer hijo, Hugo, quien vino al mundo el 7 de junio de 2022. "Es una maravilla, me ha cogido en una etapa de la vida en la que estaba muy serena”, afirmó la odontóloga. El orgulloso papá, por su parte, decía que “la paternidad a los cincuenta años es algo que recomiendo”.

Tras más de veinte años casados, Jesulín y María José demostraron que siguen tan enamorados como el primer día, con gestos de cariño y complicidad durante la entrevista que plasmaron incluso con un romántico beso ante las cámaras. "Me quito el sombrero ante mi mujer”, aseveró el torero al expresar lo que siente por la madre de sus hijos.