La vida de 'El Cordobés' un año después de su retirada que incluye volver a casarse

Ha pasado justo un año desde que Manuel Díaz 'El Cordobés' se despidió de su gran pasión, después de tres décadas dedicado en cuerpo y alma al mundo del toreo. Aquel 15 de octubre de 2023 supuso un punto y aparte para él y toda su familia, que lo arropó como nunca en esa última faena y que hoy en día sigue apoyándole como siempre en cada paso que da. Como es lógico, su vida ha cambiado sustancialmente a lo largo de estos últimos doce meses, pero lo que no varía ni un ápice es el profundo amor que siente por los suyos.

Tal es el cariño que profesa a su gente y lo tremendamente unidos que están, que el propio diestro ha reconocido que planea una reboda con su mujer Virginia Troconis. "Sí, queremos... vamos a ver qué tal", confesaba feliz hace unos días en declaraciones a Europa Press. "Bueno, todavía queda, ¿eh?", se apresuraba a aclarar su mujer sin perder la sonrisa. Es decir, que la pareja tiene ya en mente renovar sus votos tras los veinte años como matrimonio que cumplieron el pasado febrero.

"Ella está espectacular. Pero guapísima. Es que tengo suerte, ¿eh? Yo te digo una cosa, a mí se me ha parecido la Virgen de Lourdes, fíjate", le decía ese mismo día al reportero con su habitual sentido del humor, sobre lo verdaderamente afortunado que se siente por levantarse cada día al lado de la modelo e influencer venezolana.

Sobre el secreto que tienen ambos para verse físicamente tan bien a sus 56 y 44 años respectivamente, la respuesta de 'El Cordobés' daba una clave importante del éxito de su relación. Así, más de allá de cuidarse en la alimentación y hacer deporte, lo fundamental es "estar enamorado, más que el primer día, y hacer el amor también", contestaba de forma tajante y con el desparpajo que le caracteriza. Ahora, solo nos queda por saber la fecha exacta en la que volverán a pasar por el altar, aunque aún habrá que esperar un poco para que eso llegue, tal y como señaló Virginia.

La nueva vida de 'El Cordobés' un año después de su retirada

Aunque abandonar los ruedos de manera definitiva significó un hecho trascendental para Manuel Díaz, eso no significa que se le abriera un horizonte completamente nuevo. Es decir, no se vio ni mucho menos desorientado en lo profesional, sin saber qué hacer o sin estímulos suficientes como para seguir derrochando esa vitalidad tan innata que tiene. 'El Cordobés' lleva mucho tiempo labrándose un porvenir fuera de la tauromaquia, con distintos negocios en otras áreas completamente diferentes.

A su vez, igual de importante es ese idilio que tiene con la televisión desde hace años y que, desde luego, le da muy buenos frutos a todos los niveles. Es evidente que se desenvuelve como pez en el agua ante las cámaras, trasladando perfectamente tanto su simpatía como su saber estar a través de la pantalla. Ha sido presentador de varios formatos y, desde septiembre de 2023, es tertuliano fijo en plató del magacín vespertino que conduce Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR, programa donde también colabora su exmujer Vicky Martín Berrocal.

“Soy el mismo que hace treinta años, pero con la nevera un poco más llena. He creado mis negocios, ahora tengo una empresa fotovoltaica comercializadora de energía, además de mis inversiones en inmobiliaria o las cafeterías que alquilo", contaba el matador en una entrevista de 2021, lo que ya decía mucho de sus intereses laborales cuando aún le quedaba mucho fuelle con la muleta en las manos. Por entonces, acababa de iniciar una nueva aventura para garantizarse un futuro mejor el día que tuviera que cortarse la coleta, entrando como socio en una empresa de energías limpias.

Además de lo que contaba y ponía sobre la mesa, su amor por los toros le llevó a querer seguir ligado a este universo con otra de sus compañías, dedicada en este caso a la organización y promoción de fiestas taurinas y de apoderamiento de diestros. Con todo eso y más, sin olvidarnos de las fundaciones solidarias con las que colabora, Manuel Díaz no tiene desde luego tiempo para aburrirse. Tras dejar a un lado el capote, sigue demostrando que su espíritu inquieto y emprendedor también le satisface plenamente.

Su familia, el pilar fundamental

Eso sí, en lo alto de la cúspide de su día a día está su familia, la que ya no sufre por verlo en la arena ante la incertidumbre que eso siempre provocaba, la que en cierta manera respira tranquila al saber que no volverán esos días de preocupación y ansiedad tras cualquier cogida. A ellos, desde hace un año, dedica más tiempo si cabe Manuel, teniendo en cuenta que siempre han sido inseparables. Sobre sus hijos, en el caso de su primogénita, Alba (24 años) es una consumada influencer desde que estudiara el curso de Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid. No cabe duda que la hija de Vicky ha heredado de ella su gusto y afición por la moda.

El mediano, Manuel (20), abandonó la espectacular finca sevillana donde viven sus padres y su hermana pequeña para trasladarse a la capital, donde estudia arquitectura. La benjamina de la casa, Triana, todavía es menor de edad (cumple 17 en una semana) y lógicamente se siente muy cómoda en su hogar. Todos ellos tienen un abuelo paterno al que adoran, pero al que hasta hace no tanto tiempo parecía que nunca iban a conocer. La esperadísima reconciliación que se produjo en febrero de 2023 también dio un vuelco a sus vidas, pero especialmente a una persona en particular.

Manuel Díaz y Manuel Benítez, las dos generaciones de 'El Cordobés', se abrazaban por fin y por primera vez. "Nos queda mucho camino para dialogar, navegar y pasar muy buenos ratos juntos. Todo lo que antes no hemos disfrutado, lo vamos a hacer ahora. Ya estamos de acuerdo en todo. Él es mi hijo y yo soy su padre", expresó entonces el veterano diestro, quinto Califa del toreo. Su hijo, al que ya reconocía como tal tras un larga lucha por parte de este, explotaba de felicidad: "La foto de mi vida", decía a propósito de la imagen que compartía con su progenitor. Desde esa fecha, ya no hay nada que los impida recuperar el tiempo perdido.