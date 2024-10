Omar Montes emociona a su público en el Palacio Vistalegre de Madrid al cantar junto a su hijo

El Palacio Vistalegre de Madrid fue el lugar elegido por Omar Montes para celebrar, este 12 de octubre, su Illuminaty Party; un esperado concierto en el barrio madrileño de Carabanchel. Muchos fueron los artistas y amigos que quisieron acompañar al también campeón de boxeo en esta cita tan especial para él. Una de las que actúo junto a él fue la cantaora María Toledo, derrochando flamenco, e intérpretes de los sonidos urbanos como Yotuel y Moncho Chavea a los que también se sumaron Original Elías y Nyno Vargas. Pero sin duda, uno de lo momentos más emocionantes de la noche fue cuando Omar decidió subir al escenario a su hijo. Vestido con una sudadera con capucha, y micrófono en mano, el pequeño que ya tiene once años, es uno de los pilares más importantes en la vida de Omar.

© @omarmontes Omar Montes junto a su hijo Omar jr.

'Que siga la estirpe'

Padre e hijo interpretaron juntos el tema Arena y Sal, uno de los éxitos más destacados de su carrera. La inesperada aparición del niño no solo sorprendió al público, sino que también generó una atmósfera de ternura y complicidad entre padre e hijo. Muchos fueron los fans del cantante que subieron sus videos a redes. Imágenes que pronto se llenaron de comentarios: “Qué grande eres, Omar. Un orgullo cantar con tu hijo” e hicieron referencia a que el pequeño Omar pueda seguir los pasos de su padre en un fututo y “que siga la estirpe”.

No pudo estar Saiko

Uno de los platos fuertes de la velada era la presencia del rapero y compositor español Saiko, pero finalmente Omar tuvo que disculparle: “No ha podido venir Saiko, pero no pasa nada porque está mi hijo”, dijo justo antes de dar paso al niño. Algo que hizo las delicias del público entre los que se encontraba una de las reinas de las redes sociales, Lola Lolita que disfrutó de la música y que no paró de bailar.

© @omarmontes

Su hijo, su 'príncipe'

Omar Jr. nació en 2012 fruto de la relación de seis años que mantuvo el trapero con una joven llamada Nuria Hidalgo, mientras vivían juntos en el mismo y humilde distrito madrileño donde el cantante se había criado. Cuando su bebé vino al mundo, el ex de Isa Pantoja no era por entonces alguien popular ni disponía de los recursos económicos que tiene ahora. Ahora, el intérprete de Alocao pasa todo el tiempo que puede con él y se lo lleva de un sitio para otro, reconociendo que "es lo mejor que me ha pasado en la vida".