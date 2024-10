Pimpinela llora la muerte de Mayra Gómez-Kemp: te contamos qué relación familiar les unía

El fallecimiento de Mayra Gómez-Kemp ha dejado desolados a sus familiares, amigos, admiradores y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. La querida presentadora del Un, dos, tres...responda otra vez fallecía inesperadamente a los 76 años días después de haber sufrido una aparatosa caída en su casa de Mijas (Málaga), donde permaneció cerca de 20 horas en el suelo sin poder pedir ayuda.

© duopimpinela Mayra Gómez-Kemp con Pimpinela

La artista vivía sola después de que en 2021 hubiese fallecido su marido, el productor y guionista Alberto Berco, y su pérdida la sumió en una profunda tristeza. El matrimonio no tuvo hijos, pero su marido tenía dos hijas de una relación anterior, Viviana y Roxana, a las que Mayra quería como hijas suyas. Así hablaba de ellas en una entrevista con ¡HOLA! “Las adoro y tengo dos nietos preciosos”, declaró haciendo alusión también a su faceta como abuela.





Viviana Berco está casada con Joaquín Galán, uno de los dos hermanos del dúo Pimpinela, de ahí que este grupo de artistas se hayan sumado a las condolencias y hayan expresado el profundo dolor que sienten tras la pérdida de la popular presentadora. "Mayra querida, te has ido, pero seguirás con nosotros, tu familia, y con la gran familia española que te ha amado y te amará por el resto de sus vidas. Que en paz descanses", señala el que fue como un yerno para Mayra, ya que Viviana siempre fue como su hija.

Lucía Galán, la otra integrante del dúo Pimpinela, trasladó su pena por la pérdida de su amiga y quiso recordarla con fotos en las que salían ella y su hermano Joaquín junto a la presentadora. "Querida Mayra, hemos compartido hermosos momentos juntos, gracias por tu alegría, talento y fuerza. Ya estarás junto al amor de tu vida, Alberto. Descansa en paz", expresó la cantante, que ha sido operada recientemente de un tumor en el páncreas.

Mayra Gómez Kemp y su marido, Alberto Berco estuvieron 47 años casados - celebraron su boda en 1974 en Bolivia por poderes, y por lo civil en Madrid en 1987 - y para ella siempre fue "lo más importante de mi vida". Su muerte supuso un golpe muy duro para Mayra, pero trató de sobrellevarla como pudo por el resto de su familia: "Él era lo más importante de mi vida. Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro", confesó emocionada durante la presentación del libro El cerebro optimista, del doctor Mikel Alonso.

© jordicruzperez

A Mayra le gustaría ser recordada con una sonrisa, como ella vivió la vida. Así lo trasladó en una de sus últimas entrevistas. "Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas, y tuve mucha suerte porque fui una privilegiada en mi trabajo, conocí al amor de mi vida, tuve al mejor marido posible y encontré en él al ser más generoso, que me permitió volar, ser yo. Me gustaría ser recordada con una sonrisa".