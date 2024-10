Avance de 'Hermanos': un embarazo, una venganza y un impactante descubrimiento que desata el caos

La trama de Hermanos va acercándose a su final y la tensión se intensifica. Aybike y Yasmin evitaban que Gökhan acabara con la vida de Ayla en el hospital. Tras una persecución, las chicas le daban alcance en un bosque. Allí, el hombre agredía a las jóvenes y la hermana de Ömer, para defender a su amiga, golpeaba al padre biológico de Berk y Elif con una piedra en la cabeza neutralizándolo.

Tras la pelea, Yasmin, muy nerviosa y sin saber qué hacer, llama a su madre para que la auxilie. Cuando Şevval llega al lugar, se da cuenta de que Gökhan está muerto, pero miente a las chicas para protegerlas y les pide que se marchen de allí. Luego, contacta con Akif para que la ayude a manejar la situación. Juntos se deshacen del cuerpo y lo preparan todo para hacer creer que el expresidiario ha huido del país a Rumanía, versión que dan tanto a las jóvenes, como a sus hijos y a la policía. Incluso mandan un mensaje de despedida a Berk desde el teléfono del hombre que corrobora su coartada.

Şevval cree que, después de lo sucedido, Yasmin volverá a casa junto a ella. Pero la joven, aunque le agradece su ayuda, no puede perdonarla por lo que le hizo a su padre y continuará viviendo en el gallinero con Ömer y Emel.

Los sentimientos van cambiando

Ayten y Orhan cenan juntos y, pese a lo que la madre de Cansu siente por él, tiene claro cuáles son los sentimientos del hombre hacia ella. Sin embargo, quien se confunde con la situación es Oğulcan, que piensa que su padre está rehaciendo su vida demasiado rápido tras la muerte de su madre, algo que no dudará en preguntar para aclararse. La mujer le responde que el tío Eren sigue de luto por Sengül. Además, añade que no pretende reemplazar a su progenitora, pero que les va a apoyar y ayudar en todo lo que necesiten.

Por otro lado, poco a poco, el chico comienza a acercarse y a preocuparse por su hermana y por la madre de esta. Incluso pide ayuda a Ayten cuando se le presenta un problema relacionado con la factura de la luz. Sin embargo, la relación de Aybike y su hermana sigue siendo muy tensa. Por si fuera poco, la novia de Berk escucha a Cansu chantajear a Akif y se lo cuenta a su padre, enturbiando aún más la situación.

Tanto la joven como el empresario aseguran que el motivo por el que colaboran es otro. Aunque Orhan, en mitad de su enfado, quiere que le reitre la beca a Cansu y que deje de ir al Ataman para estudiar en un instituto público, Ayten media y consigue solucionarlo. Sin embargo, al ver el desprecio con el que la trata su padre, Cansu decide romper para siempre su trato con Akif.

Buenas noticias

Ayla ha despertado del coma. Por fin está fuera de peligro; la hemorragia ha parado y no tendrán que operarla. La mujer comienza a recuperarse, lo que alegra inmensamente a Berk y a Elif, quien no tarda en hacer las paces con ella.

Pronto le dan el alta y regresa a su casa, feliz por haber recuperado a sus hijos, pero con miedo a ser condenada por lo sucedido con Serpil. Por este motivo, le hace una petición muy especial a Nebahat: si entra en prisión, quiere que cuide de los dos jóvenes por ella.

El principio del comienzo

Ömer y Susen fantasean con su futuro más inmediato. El chico ha conseguido un trabajo para empezar a dar clases en una escuela de matemáticas en cuanto termine el curso por el que le pagarán muy bien. Está muy contento, puesto que con ese dinero podrá alquilar una casa para sus hermanas y su futura esposa y, además, podrán ahorrar. Por su parte, Süreyya tiene miedo de que se destape la verdad y que la felicidad de su hija salte por los aires.

Un regreso inesperado

Sultan, la mujer de Sado, sale de prisión en libertad condicional. La mujer busca a Akif para saldar cuentas con él y seguir chantajeándolo con el pendrive que contiene el vídeo donde se ve cómo Süreyya fue quien atropelló a Suzan, acabando con su vida. El empresario accede a su extorsión pero, con la ayuda de Tolga, vuelve a engañarla.

El monstruo de los celos

Sarp está enamorado de Cansu, quien solo lo ve como un amigo ya que su corazón pertenece a Ayaz. Sin embargo, Sarp sospecha que su primo ha quedado con la chica a sus espaldas y decide seguirlos. Ambos se encuentran de manera fortuita en una cafetería y el hermano de Yasmin, loco de celos, toma una foto que captura ese momento inesperado.

Al llegar a casa, confronta a Ayaz, acusándolo de ocultarle su cita. El muchacho, visiblemente enfadado por la desconfianza de Sarp, asegura que nunca tendría nada con Cansu, pero no puede ocultar su indignación por la actitud de su primo.

El descubrimiento que acaba con todo

Decidida a vengarse, Sultan se presenta en el gallinero para entregarle las imágenes a Ömer. No obstante, no será él quien las vea, ya que el joven no está en casa y es Süsen quien recibe el USB. Al visionarlo, descubre que su madre fue la causante de la muerte de Suzan, quebrándose por completo y quedándose con el corazón roto.

Desconsolada, Süsen llega a su casa para pedirle explicaciones a su madre mientras le asegura que ha arruinado su vida. Finalmente, Akif consigue que la chica se calme y que les entregue el vídeo.

La joven sabe que su hallazgo es el fin de su relación con Ömer; ¿cómo podría seguir a su lado con lo que sabe? Esa es la razón por la que decide anular la boda, romper con él y devolverle la alianza de pedida, dejando a su prometido destrozado y sin poder entender lo que está sucediendo.

Bebé en camino

Nebahat lleva varios días con un gran malestar; siente mareos y tiene náuseas y vómitos. Decide hacerse un test de embarazo y... ¡bingo! Está esperando un hijo con Akif. ¿Se lo contará a su exmarido? ¿Cómo se tomará él la noticia?

En un serio problema

Las cosas se complican porque, cuando parecía que la pesadilla había terminado y que Gökhan era cosa del pasado, la policía encuentra su cadáver. Los agentes van a casa de los Eren en busca de Aybike y Yasmin, quienes deben ir a la comisaría a declarar.