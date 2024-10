Avance de 'Hermanos': una persecución acabará con una nueva muerte

La vida no da tregua y los últimos acontecimientos de Hermanos dan muestra de ello. Mientras que Ayla se debate entre la vida y la muerte tras un enfrentamiento con Gökhan, por su parte Ömer y Sarp tratan de escapar de un coche que está siendo aplastado por una grúa en un desguace sin morir en el intento.

Ömer y Sarp, que están atrapados en el vehículo que va a ser convertido en chatarra, luchan por salvarse sin saber muy bien qué hacer. Por suerte, antes de enfrentarse a los ladrones, Ömer, haciendo caso omiso a su hermano, había avisado a la policía quienes aparecen en el lugar y los salva in extremis. Los chicos están felices y se relajan, momento en el que el hermano de Yasmin pierde su carnet. Sin embargo, no son conscientes del verdadero problema en el que se han metido ni del peligro que corren.

Entre la vida y la muerte

Elif entra en casa y tras toparse con un hombre con la cara cubierta, encuentra a Ayla inconsciente en el suelo. Casi al mismo tiempo llegan Berk y Aybike. Los jóvenes, con miedo de haber llegado demasiado tarde, llaman rápidamente a una ambulancia. La mujer es trasladada al hospital en estado grave mientras Gökhan, responsable de todo, sigue sus movimientos desde la distancia.

Una vez en el centro médico, los mellizos reciben una muy mala noticia: Ayla sufre una hemorragia interna y, para evitar daños cerebrales, han tenido que inducirle un coma. Enseguida llegan al hospital Nebahat y Akif para interesarse por el estado de salud de la mujer y para apoyar a los chicos. Y no son los únicos, también se presenta allí Gökhan, quien consigue toda la información de cómo se encuentra la madre adoptiva de Berk. Al encontrarse allí con su hijo, ambos mantienen un duro enfrentamiento en el que el padre de Doruk tiene que mediar.

Cita a ciegas

Fatma ve con buenos ojos una posible relación de su hijo con Şevval e intenta por todos los medios que ambos se acerquen, aunque parece que, pese a los intentos de ambas, Orhan no se da por aludido. La abuela Eren promete a la gerente del Ataman que hará lo que esté en sus manos para forzar un encuentro romántico entre ellos fuera del trabajo para ver si prende la chispa del amor. Mientras, Ayten se consume por los celos al ver que las opciones de volver con su gran amor y padre de Cansu se van esfumando por completo.

En grave peligro

Dos hombres de la mafia que se dedicaba a robar vehículos para desguazarlos y venderlos por piezas secuestran a Sarp a punta de pistola tras encontrar su DNI en el desguace. Quieren que los hermanos paguen por la detención de sus compañeros y la desarticulación de la organización.

Los captores dejan que Sarp llama a Ömer por teléfono y este le hace un gesto para pedirle auxilio. El joven Eren, ayudado por Ayaz, Oğulcan y Tolga, llega al lugar donde tienen encerrado a su hermano y consegue liberarlo.

Un descubrimiento, un divorcio y un compromiso

Mientras habla con Fatma sobre los detalles de su inminente divorcio, Nebahat ve un anuncio de dos hombres buscando trabajo como pintores donde reconoce a sus secuestradores. Así que decide contratarlos para hablar con ellos y descubrir quien está detrás de su rapto. Los delincuentes no tardarán en confesar que Süreyya fue la persona que les contrató. Enfurecida, se presenta en mitad de una romántica cita entre la mujer y Akif para pedirle explicaciones.

Nebahat y Akif por fin firman el divorcio y al empresario le falta tiempo para ir en busca de su amada a darle la gran noticia y a entregarle un anillo mientras le pide que sea su mujer. Ahora que tienen el campo libre, los enamorados quieren casarse lo antes posible.

Ilusionados por lo que está por venir

El simulacro de la prueba de acceso a la universidad que se celebrará en Ataman College genera pánico y tensión en todos los estudiantes. Sin embargo, también sirve para que Ömer y Süsen fantaseen con su futuro juntos en el que el chico Eren se habría convertido en una prestigioso médico.

Sin cabos sueltos

Berk recibe una llamada providencial de unos técnicos que le avisan de que su madre instaló cámaras de seguridad en casa antes de ser asaltada y que las imágenes de esa noche tienen que estar en su móvil. Akif intenta ayudar al chico y va hasta la casa de los Özkaya para intentar acceder al teléfono de su madre, no lo consigue y deja el terminal en un centro para que sean ellos los que extraigan las información. Pero Gökhan, que está presente cuando llaman al joven, se les adelanta, roba el celular y lo destroza, eliminando todas las pruebas que le incriminan. De este modo, Akif y Aybike descubren que él es el culpable de todo.

No obstante, todavía no puede respirar tranquilo ya que todavía hay algo que podría incriminarle: Ayla. Dispuesto a no dejar ningún cabo suelto que pueda hacerle volver a la cárcel, toma la decisión de matarla antes de que despierte y lo confiese todo. El padre biológico de Berk y Elif llega al hospital para acabar con la vida de la mujer, le cierra el oxigeno, desenchufa todas las máquinas y se dispone a ahogarla con la almohada. Yasmin y Aybike, avisadas por Akif, pillan al asesino con la manos en la masa y llegan justo a tiempo para evitar que la asfixie.

Gökhan huye a toda prisa y las chicas van tras él con el coche. Los tres llegan a un bosque y comienzan a pelear. El hombre intenta ahogar a Aybike, pero Yasmin le golpea con una piedra en la cabeza para salvar a su amiga y el padre de Berk y Elif queda inmóvil en el suelo.

Mientras, Orhan va a un restaurante a una supuesta cita con su madre, pero Fatma, en su empeño de hacer de celestina, se las apaña para que sea Şevval quien vaya a la cita en su lugar. Sin embargo, la mujer no podrá ir ya que recibe la llamada de su hija, que se encuentra en grave peligro. La gerente del Ataman acude rauda y veloz junto a Yasmin, aleja a las chicas del lugar y llama a Akif para que la ayude.