ÚLTIMA HORA. Muere Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora de 'Un, dos, tres', a los 76 años

Mayra Gómez Kemp, la icónica presentadora del programa Un, dos, tres...responda otra vez, ha fallecido este domingo 13 de octubre a los 76 años. Hace solo unos días, tuvo que ser ingresada tras sufrir un accidente doméstico en su casa de Mijas (Málaga) y pasar más de 20 horas en el suelo hasta que recibió ayuda. Unos momentos muy duros que como ella misma relataba, pasó "mucho frío" y no se puso levantar "hasta que llegaron los bomberos". De momento, no ha transcendido si su muerte ha sido a raíz de las secuelas que le provocaron la caída.

Fue la propia presentadora, quien tras recibir el alta médica, narraba lo que le había sucedido y cómo se encontraba: "Estoy bien, pero muy cansada. Me resbalé, me caí y me pasé más de 20 horas en el suelo" explicó en el programa de Sonsoles Ónega. Una situación que se dio porque Mayra Gómez Kemp vivía sola que murió su marido, Alberto Bercos, en enero de 2019, así que no había nadie que pudiera ayudarla (la pareja no tuvo hijos aunque ella considera como suyas a las dos hijas que tuvo su marido).

Unas horas muy angustiosas y en las que fue rescatada gracias a que una vecina dio la voz de alarma porque fue a buscarla a su casa. Al ver que nadie respondía, llamó a los bomberos. “Gracias a que una vecina me echó de menos, porque no me veía en los sitios en los que habitualmente me veía”. La actriz y cantante narraba su historia con un pequeño toque de humor apuntando que los bomberos que la ayudaron eran muy guapos. “No tengo nada roto así que fue un milagro” dijo.

Gómez Kemp, quien nació en La Habana el 14 de febrero de 1948 y se hizo famosa durante los años setenta cuando presentaba el popular concurso de RTVE Un, dos, tres. Responda otra vez, ha tenido varios contratiempos de salud durante su vida. En los últimos 15 años le fueron diagnosticados dos cánceres. El primero de ellos, en 2009, le afectó a la lengua y le dejó secuelas a la hora de hablar. El segundo, en el 2012, fue de garganta y cuello y fue ella misma la que lo anunció públicamente. "Cuando me detectaron el segundo cáncer, el cirujano me dijo que lo mejor era acudir a la radioterapia y la quimio y mi respuesta fue, cuando empezamos, antes de ayer. Yo quería empezar ya. La mejor actitud, nosotros que somos un pueblo taurino, el toro por los cuernos, siempre. Y por lo menos sigo aquí. Me obligo a mi misma a salir y hoy estoy aquí porque dije que tengo que salir de mi cueva, de mi sitio de confort y enfrentarme a algo", contaba en la presentación del libro El cerebro optimista, del doctor Mikel Alonso.

Sin embargo, el golpe más duro fue cuando perdió a su marido, Alberto Berco, en 2019, con quien llevaba 47 años - se casaron en 1974 en Bolivia por poderes, y por lo civil en Madrid en 1987 - y a quien siempre definía como "lo más importante de mi vida". De hecho, durante la exposición del libro, El cerebro optimista, muy emocionada, habló de su fallecimiento: "Él era lo más importante de mi vida. Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro. Yo sigo enamorada de mi marido".

Su retirada de la vida pública

La estrella de los platós de televisión estaba retirada de la vida pública y de hecho, su última gran aparición fue hace justo un año, cuando Un, dos, tres, tuvo una emisión especial a través de las redes sociales conducida por el youtuber TheGrefg. El pasado mes de junio, la presentadora hablaba en ¡HOLA! sobre su decisión de alejarse de los focos y de la buena noticia que suponía haber recibido por fin el alta oncológica tras recibir tratamiento de dos cánceres en los últimos 15 años: "Me retiro a mis cuarteles de invierno, como dijo Napoleón. Probablemente esta sea la última entrevista que de. Me quiero retirar y que la gente me recuerde cómo era yo".

Trayectoria profesional

Mayra Gómez Kemp, nació en La Habana el 14 de febrero de 1948 y era hija de los famosos artistas musicales, Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles. Durante su infancia y su adolescencia, vivió en diferentes países como Puerto Rico, Venezuela, Miami y por último España. Su primera aparición en la gran pantalla fue durante su época universitaria - estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Florida, y Periodismo en Miami - en la película, La venganza de Tartu en 1967. Posteriormente, realizó doblajes en Radio Madrid (Cadena Ser). También trabajó en la versión española teatral de la famosa Rocky Horror Picture Show interpretando a Magenta, donde conoció a su marido, Alberto Berco.

Pero el salto definitivo a la fama lo dio en los años setenta, cuando realizó sus primeras apariciones en el concurso creado por Chicho Ibáñez Señador, que la confirmó como conductora principal en 1982, donde se mantuvo hasta 1988, convirtiéndose en la primera mujer presentadora de este formato televisivo. En 1976 ya había debutado en el programa como papeles esporádicos y en 1077 formó parte del Trío Acuario junto con María Durán y Beatriz Escudero, cosechando éxitos como Rema, rema, marinero. En 1978 decidió abandonar el conjunto para iniciar su carrera musical en solitario, llegando a grabar un disco titulado Una Dama y apareciendo en la película Donde manda patrón, junto a Manolo Escobar. En 1978 comenzó su carrera como presentadora en el programa 625 líneas que le llevó a alzarse con su primer TP de Oro. Consiguió tres galardones más durante su época como presentadora de Un, dos, tres..responda otra vez y en 2013 fue homenajeada con el Premio Iris a Toda Una Vida, el más importante de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, y un año después presentó sus memorias bajo el nombre Mayra Gómez Kemp ¡y hasta aquí puedo leer!.

