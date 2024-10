La contundente respuesta de Toni Nadal cuando su sobrino Rafa le comunicó que iba a anunciar su retirada

Toni Nadal ha roto su silencio tres días después desde que su sobrino, Rafa Nadal, anunciara su retirada con un emotivo vídeo. En una entrevista con MARCA, el entrenador que guio al mallorquín durante tantos años reflexionó sobre su brillante carrera, marcada por éxitos y enormes desafíos. "La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones", reconocía el tenista en su despedida, dejando claro lo complicado que fue dar este paso: "Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomar, pero en esta vida todo tiene un principio y un final".

En la entrevista con MARCA, Toni Nadal desveló cómo vivió la familia este momento tan especial: "Tenemos un chat familiar y Rafa avisó el jueves que en unas horas salía un vídeo donde anunciaba su retirada". Aunque el tono de sus palabras fue sobrio, tal como es característico en él, fue directo: "Yo soy un tipo bastante seco y le escribí: 'Enhorabuena, has tenido una buena carrera'. Los otros se extendieron un poco más".

En su conmovedor adiós, Rafa no quiso dejar de lado a quienes le acompañaron en el camino, y su tío ocupó un lugar especial. "Mi tío es la razón por la que empecé a jugar al tenis. Gracias a él he podido superar muchas situaciones difíciles en mi carrera", confesaba el tenista, visiblemente emocionado. Toni Nadal ha sido una figura fundamental en su vida y carrera, no solo como entrenador sino también como mentor. "La dureza no es un fin, era un medio. Fui duro porque Rafael tuvo una expectativa muy alta y él era capaz de soportar esa dureza", explicó Toni sobre su método. "A la larga creo que agradeció esa dureza. Hay una frase que dice: quien bien te quiere te hará llorar", añadió.

Una de las revelaciones más impactantes de Toni fue el sacrificio con el que Rafa ha tenido que convivir desde hace años. "Desde 2005, ha sido prácticamente incapaz de acabar un entreno, incapaz de jugar un partido de 'Grand Slam' sin tomarse calmantes", confesó, explicando que su sobrino se acostumbró a jugar con dolor, esperando que el esfuerzo siempre le llevara a salir fortalecido. "Pensó que esta vez sería lo mismo, pero después de la rodilla, le venía la cadera...", confesaba.

Los problemas físicos que han perseguido al balear especialmente en sus últimos años han sido muy difíciles para ambos. "Rafa tenía la esperanza de dar todavía su mejor versión y cuando no ha tenido el convencimiento, se ha retirado", explicó. Sin embargo, no respondió como lo había hecho en otras ocasiones: "Cuando fuerza, su cuerpo se resiente por una parte o por otra. A Federer le pasó lo mismo, lo intentó dos años y se fue".

© Getty Images Rafa Nadal con su gran amigo y rival, Roger Federer

Además de reflexionar sobre los momentos más duros, compartió cuál fue la derrota más dolorosa. "La peor derrota fue la final de Australia contra Djokovic en 2012. No he vuelto a ver ese partido porque me marché destrozado", confesó. Pero también reconoció su mayor desesperación: "Las lesiones nos hicieron vivir sin saber cuándo se acabaría la carrera de Rafael. Siempre pensamos que acabaría pronto".

Respecto al futuro de Rafa, Toni habló sobre la posibilidad de verlo involucrado en el mundo del fútbol, un deporte que también apasiona al tenista. "Si le ofrecen ser directivo del Madrid seguro que dirá que sí. Le gusta el fútbol, pero no entiende porque mi equipo, que es el Barça, la toca, la pasa...". Sin embargo, dejó claro que su sobrino tiene ya claro hacia dónde dirigirá su vida: "Tiene una academia y se involucrará más".

A pesar de los desafíos, Toni siempre mantuvo una visión lógica sobre la carrera de su sobrino, destacando que nunca se quejó del esfuerzo que su cuerpo le exigía: "Yo siempre le dije que no se quejara porque la vida nos ha tratado mejor de lo que esperamos". Esa misma gratitud se reflejaba en las palabras de Rafa durante su despedida: "Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar".