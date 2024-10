Rafa Nadal dedica estas emocionantes palabras a su familia: de Mery Perelló a su padre

Rafa Nadal dice adiós y el tenis pierde a una de las raquetas que ha hecho historia en este deporte. El deportista dice adiós emocionado recordando, una a una, a las personas que han caminado junto a él en sus inicios, los que han sufrido, han gritado y han llorado lágrimas de impotencia y también de mucha alegría en sus torneos. Esos rostros que nunca faltaban en la grada y en su vida, en las interminables horas de entrenamiento y en los momentos en los que necesitaba apoyo y fuerza.

© Getty Images

A su familia, a sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal, a su tío, Toni Nadal, su hermana, María Isabel Nadal, a su mujer, Mery Perelló, y a su hijo Rafa, de dos años y que ya sostiene la raqueta, para ellos es también el mérito de su gloria. Estas son las palabras que ha pronunciado:

© GTRES

"La familia lo es todo para mí, ¿no? Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo.

© GTRES

Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar.

© GTRES

Mi hermana, creo que hemos mantenido siempre una relación increíble.

© GTRES

Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Creo que gracias a él he podido superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva.

© Getty Images

Y a mi padre, que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos, que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial".