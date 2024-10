La escalofriante teoría de la madre de los tres niños fugados junto a su padre en Nueva Zelanda

La madre de los tres niños que desaparecieron junto a su padre fugitivo hace tres años en Nueva Zelanda y que la semana pasada fueron vistos caminando por una zona montañosa está convencida de que su hija pudo haber pedido ayuda aquel día.

© TVNZ/1 News

Tom Phillips y los tres pequeños, Jayda, de 11 años, Maverick, de 9, y Ember, de 8, desaparecidos desde 2021, fueron captados por los teléfonos móviles de un grupo de cazadores que se cruzaron con ellos cuando emprendieron la vuelta a casa. Y aunque en un primer momento pensaron que se podía tratar de cazadores furtivos, pues portaban grandes mochilas e iban vestidos de camuflaje, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de un adulto acompañado por tres menores.

© Policía de Nueva Zelanda

Al llamar su atención a unos 60 metros de distancia, la única que contestó, fue Jayda, lo que llevó a su madre a pensar que quizás su hija mayor estaba tratando de enviar un mensaje de auxilio.

"Le dije: 'Esto es propiedad privada', y ella me respondió: 'Sí... claro'. Entonces le pregunté: '¿Alguien sabe que estás aquí?' y me dijo: 'No, solo ustedes'", relataba uno de los cazadores a un medio local.

Esta respuesta, sin duda, llevó a la madre de los pequeños, Cat, a reflexionar y analizar cada una de las palabras en una entrevista televisada por TVNZ donde se preguntaba: "¿Es un grito de socorro? ¿Es un '¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Alguien va a venir a buscarnos?' No llegamos a escuchar el tono de su voz, pero para mí, eso es lo que creo".

"Es como si estuviera tratando de decir algo sin realmente decir nada porque su padre está ahí, y le preocupa decir algo incorrecto y expresarlo de manera incorrecta; le preocupan las repercusiones posteriores" añadía la madre de los pequeños.

A pesar de la incertidumbre generada en torno al estado de sus tres hijos, este avistamiento, el primero en tres años, supuso un gran alivio para Cat. "Es la ejor noticia que cualquiera podría esperar", comentó.

© Policía de Nueva Zelanda © Policía de Nueva Zelanda © Policía de Nueva Zelanda

El padre y sus tres hijos pequeños desaparecieron por primera vez el 11 de septiembre de 2021. La policía y los servicios de emergencia, junto con cientos de voluntarios y lugareños, pasaron días buscando a la familia después de que la camioneta de Phillips fuera encontrada varada en la playa de Kiritehere. Unos 18 días después regresaron a la granja familiar y sus parientes les revelaron que habían pasado ese tiempo viviendo en una tienda de campaña en medio de un denso matorral. Sin embargo, meses después volvieron a desaparecer, siendo el último avistamiento del padre y sus tres hijos el 9 de diciembre de 2021.

En enero de 2022, Phillips no se presentó a una comparecencia judicial en la que estaba acusado de despliegue innecesario de personal y recursos policiales debido a su anterior huida, por lo que se emitió una orden de busca y captura.

Sin embargo a esos cargos se suman ahora el de presunto robo a mano armada en un banco en Te Kuti, cerca de Marokopa, en septiembre de 2023.El robo a mano armada llevó a la policía a advertir al público que no se acercara a Phillips.

En junio de este año se ofreció una recompensa de 77.000 euros por información que pudiera localizar a los tres niños, sin embargo, la recompensa expiró después de ocho semanas sin resultado a pesar de que se notificaron cerca de 40 avistamientos que fueron considerados significativos por los oficiales.

El inspector Saunders señaló en aquel momento que era muy probable que Phillips recibiera algún tipo de ayuda para permanecer oculto por lo que el junio se emitió un aviso en el que se señalaba que: cualquier persona que hubiera cometido el delito de ayudar a Tom Phillips sería considerada inmune a ser procesado si proporcionaba información o pruebas que condujeran a la ubicación de los niños.

"No puedo imaginar lo que han tenido que soportar en estos tres años. Es algo simplemente incorrecto en muchos sentidos", admitía Cat quien no ha perdido la esperanza de volver a abrazar a sus hijos.

Sin embargo, y a pesar de que el video de su avistamiento fue entregado a la policía rápidamente por los cazadores, las autoridades no han logrado dar con el paradero del padre y sus tres hijos, algo que ha indignado sobremanera a Cat, quien señala: "El sistema ha fallado miserablemente a mis hijos desde el principio. No deberían tener que vivir así, merecen mucho más".

Y es que la angustia de Cat es palpable en cada una de sus palabras. Asegura que su vida ha estado marcada por la ausencia de sus hijos. "Desde que se fueron, perdí mi rumbo. No soy yo misma. Eran mi mundo, eran mi todo", dijo. "Siento que no luché lo suficiente, que no hice suficiente ruido. Siento que es mi culpa".